Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is de kritiek op de nieuwe motorreglementen uitsluitend afkomstig van renstallen die momenteel moeite hebben om te presteren. De voorman van de autosportbond stelt dat de klagende partijen hun zaken simpelweg niet op orde hebben en wijst erop dat topteams als Mercedes en Ferrari zich niet negatief uitlaten, zo laat hij weten in een interview met Forbes.

De Formule 1 is eerder dit jaar overgestapt op een ingrijpend nieuw reglement, waarbij het vermogen voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit elektrische systemen komt. Sinds de invoering is er vanuit de paddock veel weerstand ontstaan. Onder meer Red Bull Racing en McLaren hebben publiekelijk hun onvrede geuit over de nieuwe motoren. Zo omschreef Max Verstappen het racen al als ‘Mario Kart’ vanwege de extreme focus op energiemanagement.

Voldoende voorbereidingstijd

Ben Sulayem, die momenteel bezig is aan zijn tweede termijn als president, benadrukt echter dat de regels niet uit de lucht zijn komen vallen. Hij wijst erop dat de plannen al in augustus 2022 zijn ondertekend. “Iedereen had evenveel tijd: als je kijkt naar augustus 2022 en vervolgens de implementatie tijdens de eerste test die ze in Barcelona deden, dan was dat genoeg tijd voor iedereen”, aldus de bestuurder. Hij voegt daaraan toe dat het besluit na achttien maanden van collectieve overleggen met alle teams is ingevoerd.

Klagende achterblijvers

Dat er nu alsnog veel gemoppert wordt, ligt volgens de voorzitter dan ook puur aan de huidige krachtsverhoudingen op de grid. Mercedes domineert momenteel met coureurs Kimi Antonelli en George Russell, terwijl Ferrari met een innovatieve achtervleugel eveneens sterk voor de dag komt. “Sommigen hadden een probleem met de auto, sommigen met de krachtbron en sommigen met het chassis, maar het is verbazingwekkend hoe alleen de mensen die achteraan rijden klagen”, stelt Ben Sulayem. “Heb je Mercedes of Ferrari horen klagen? Nee, natuurlijk doen ze dat niet. Het is een cyclus”, klinkt het stellig.

De voorman van de FIA ziet de aanhoudende kritiek als een logisch gevolg van de competitiedrang binnen de sport. “Vandaag de dag heb je iemand die zo goed is, en dan wil iedereen zijn plaats innemen. En dat zijn de concurrenten die competitief zijn. Maar de kritiek komt alleen van de mensen die het misschien niet goed hebben gedaan”, luidt zijn oordeel.

Belang van de hele sport

Ondanks de stevige woorden van de president heeft de autosportbond inmiddels wel ingestemd met enkele principiële wijzigingen voor volgend seizoen. Zo zal de vermogensverdeling dan verschuiven naar een verhouding van zestig procent voor de verbrandingsmotor en veertig procent elektrisch vermogen. Volgens Ben Sulayem laat dit zien dat de bond wel degelijk zorgvuldig te werk gaat. “Om dat te doen, voor de FIA, is het onze verantwoordelijkheid. We nemen geen beslissingen zomaar omdat we daar zin in hebben. We overleggen, we raadplegen, we nemen alle informatie tot ons en dan kijken we wat het beste is voor iedereen, niet voor één individueel team.”

