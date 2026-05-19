Brundle waarschuwt Russell: 'Hij moet in Canada psychologisch met hém afrekenen'

Voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle stelt dat George Russell aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Canada moet afrekenen met teamgenoot Kimi Antonelli. Volgens de Brit is het voor de kopman van Mercedes cruciaal om de negentienjarige Italiaan een halt toe te roepen, waarbij de winst vooral op psychologisch vlak te behalen valt.

Binnen de renstal van Mercedes-AMG Petronas hebben de verhoudingen zich in de openingsfase van het seizoen verrassend ontwikkeld. Waar Russell voorafgaand aan het jaar werd gezien als de grote titelfavoriet, is het juist Antonelli die na vier races de leiding in het wereldkampioenschap stevig in handen heeft. De jonge coureur schreef de laatste drie wedstrijden in China, Japan en Miami op zijn naam en verdedigt momenteel een voorsprong van twintig punten ten opzichte van zijn meer ervaren stalgenoot. Russell kende een moeizaam weekend in Miami, waar hij als vierde eindigde, maar reist met vertrouwen af naar Montreal; de baan waar hij vorig jaar nog wist te zegevieren.

Brundle benadrukt mentale aspect van de titelstrijd

Volgens Brundle hoeft de huidige achterstand in het klassement nog geen reden tot paniek te zijn voor de enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen. "Er is nog een lange weg te gaan. Er zijn nog 482 punten beschikbaar in dit kampioenschap", zo rekent de analist voor bij Sky Sports. "Ik denk niet dat de puntenachterstand zo'n groot probleem is voor George Russell. Vorig jaar in Canada had Lando Norris bijvoorbeeld een onhandig ongeluk met zijn teamgenoot Oscar Piastri in de McLaren, en dat leek zijn kampioenschapskansen te schaden, waarna hij toch wereldkampioen werd". Toch waarschuwt de televisiepersoonlijkheid dat het tij wel gekeerd moet worden. "George moet Antonelli in zijn opmars stuiten en een paar punten op hem terugpakken, maar ik denk dat het meer psychologisch is dan wiskundig".

De prestaties van de huidige WK-leider dwingen in ieder geval veel respect af. "Hij is ijzersterk geweest, zijn snelheid, zijn consistentie. Hij hield zijn hoofd koel onder druk in Miami", looft Brundle de verrichtingen van het talent. Aankomend weekend in Canada belooft echter een zware beproeving te worden, mede doordat het evenement voor het eerst een sprintformat hanteert. Op vrijdagavond Nederlandse tijd staat er slechts één vrije training op het programma, direct gevolgd door de sprintkwalificatie. "Dit is pas onze vijfde Grand Prix van het seizoen en het wordt een uitdagende. Het is de eerste Sprint in Canada. Het wordt koud. Het zou nat kunnen zijn op de racedag. Het wordt een behoorlijke uitdaging", blikt de oud-coureur vooruit.

Nieuwe reglementen en regen zorgen voor onzekerheid

Zowel Mercedes als concurrent McLaren neemt belangrijke updates mee naar het Circuit Gilles-Villeneuve. Omdat de koningsklasse van de autosport zich nog in de beginfase van de nieuwe technische reglementen bevindt, verwacht Brundle een flinke ontwikkelingsstrijd. "Dit zijn gloednieuwe reglementen, en het wordt het verhaal van het seizoen met teams die heen en weer stuiteren met ongelooflijke veranderingen en verbeteringen terwijl ze alles leren over de grootste verandering die we in de geschiedenis van de Formule 1 hebben gehad", legt hij uit.

Daarnaast zorgt de voorspelde regen voor extra spanning, aangezien de coureurs nog geen natte competitieve sessie hebben verreden met de nieuwe generatie bolides. "De coureurs zijn allemaal een beetje bang voor hoe deze auto's zullen zijn in de regen. Ze hebben zo veel vermogen en minder downforce, minder grip, en ze weten het nog niet", aldus de Britse expert. Hij sluit af met een waarschuwing voor de beruchte muren in Montreal: "Niemand heeft echt de kans gehad om ze in een competitieve situatie tot het uiterste te drijven, dus we zouden wel eens wat drama kunnen zien. Slechts één van de laatste acht Grands Prix in Montreal is verreden zonder enige vorm van een Safety Car, want als je crasht, blijf je in feite op de racebaan. Het is in dat opzicht een behoorlijk uitdagende lay-out, old school, en we houden ervan".

