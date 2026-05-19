Cadillac neemt updates mee naar Canada en jaagt op aansluiting bij middenveld
Het Formule 1-team van Cadillac heeft een nieuw upgradepakket onthuld voor de aanstaande Grand Prix van Canada. De Amerikaanse renstal, die dit seizoen als elfde team op de grid debuteerde, richt zich met specifieke aanpassingen aan de MAC-26 op het verbeteren van het rijgedrag over de hoge kerbstones van het Circuit Gilles-Villeneuve. Sergio Pérez is alvast enthousiast.
De formatie onder leiding van teambaas Graeme Lowdon introduceerde eerder deze maand in Miami al een fors pakket aan nieuwe onderdelen. Tijdens dat raceweekend werd de bolide voorzien van een vernieuwde voorvleugel, vloer, diffuser en achterwielophanging. Hoewel Pérez en teamgenoot Valtteri Bottas nog altijd wachten op hun eerste WK-punten, zag de teamleiding duidelijke stappen voorwaarts. Volgens Lowdon resulteerde de update in Florida in "een aanzienlijke prestatieverbetering". In de sprintkwalificatie kwam Cadillac slechts drie tienden tekort voor een plek in Q2, al liep dat gat op zaterdag op tot 1,7 seconde.
Cadillac past bolide specifiek aan voor Canadese kerbstones
Voor het sprintweekend in Montréal krijgt de MAC-26 opnieuw een reeks updates mee. Het team introduceert nieuwe remtrommels aan de voorkant, aanpassingen aan de diffuser, extra winglets en nieuwe torsiestaven aan de voorzijde. Vooral die laatste aanpassing moet de auto geschikter maken voor het agressief aansnijden van de kerbstones, wat cruciaal is voor een snelle rondetijd op het semi-permanente circuit in Canada.
Pérez kijkt met vertrouwen uit naar de volgende krachtmeting, nadat hij in Miami als vijftiende en dertiende over de streep kwam in de races. "Miami was een erg leuk weekend", blikt de routinier terug bij Motorsport.com. "We hadden vanaf de start een betere snelheid en lieten zien dat we in staat zijn om grote upgrades te brengen die op de baan resultaat opleveren. Dit is echt bemoedigend", vervolgt de coureur.
De focus ligt voor Cadillac nu op het optimaliseren van de afstelling om het gat met de middenmoot verder te dichten. "Nu gaat het erom te verfijnen wat we hebben en het ware potentieel uit alle elementen te halen. Er waren duidelijke flitsen van echte vooruitgang en we moeten het allemaal tegelijkertijd samenbrengen. Als we dit kunnen, geloof ik dat we dichter bij de groep voor ons zullen zitten", besluit Pérez.
