Volgens Matt Deane van het Formule 1-team van Mercedes is een van de bolides in het verleden de baan op gestuurd met een opmerkelijk object aan boord: een vergeten rubberen hamer bij de brandstoftank. Het hoofd van de garagewerkzaamheden van de Zilverpijlen stelt dat het gereedschap per ongeluk de auto is achtergebleven en dat de fout pas een race later werd ontdekt. Dat laat hij weten bij WIRED.

De opmerkelijke onthulling geeft een uniek inkijkje in de complexe werkzaamheden aan een Formule 1-auto. De brandstofcellen in de koningsklasse van de autosport zijn gemaakt van flexibel materiaal, waardoor de installatie in het krappe chassis een flinke uitdaging vormt voor de monteurs. Ze worden vaak omschreven als een 'ballon' of een 'blaas'. Matt Deane geeft toe dat hij destijds een onorthodoxe methode gebruikte om de tank op zijn plek te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Rubberen hamer als hulpmiddel

Tijdens de werkzaamheden aan de wagen probeerde de monteur de brandstofzak van Kevlar goed in de hoeken van het chassis te duwen. Omdat hij er met zijn handen niet goed bij kon, pakte hij er een stuk gereedschap bij. "Ik was een brandstofcel in de auto aan het monteren, wat gemaakt is van Kevlar, een erg flexibel materiaal", vertelt de technicus. "Je stopt de brandstofzak in de auto en je moet met je handen helemaal in de hoeken zien te komen om de zak te laten uitzetten binnen de cockpit. Ik had geen lange armen, dus ik gebruikte een rubberen hamer. Ik duwde de brandstofzak naar buiten, en monteerde de rest van het brandstofsysteem."

Hamer lag een race lang in het brandstofsysteem

"Ik sloot alle bovenste luiken, dus het was helemaal klaar en de auto kon naar buiten gestuurd worden", blikt hij terug op het incident. Hij grapte nog dat hij hoopte dat teambaas Toto Wolff niet meeluistert. "Ik hoop niet dat Toto dit interview ziet." De afwezigheid van de hamer viel in eerste instantie bij niemand op in de garage. "Het was pas een race later dat ik me realiseerde dat ik mijn hamer kwijt was en dat deze was achtergebleven in het brandstofsysteem", besloot Deane.

Gerelateerd