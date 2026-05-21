Volgens McLaren-CEO Zak Brown is het niet meer dan logisch dat andere Formule 1-teams interesse tonen in Oscar Piastri. De Amerikaan haalt echter zijn schouders op over de recente geruchten dat Red Bull Racing de Australiër zou willen inlijven. Dat laat de topman weten in een interview met The Athletic.

De speculaties over de toekomst van Piastri zijn de afgelopen tijd toegenomen. Dat heeft deels te maken met de aanhoudende geruchten rondom Max Verstappen, waarbij Red Bull mogelijk op zoek moet naar een nieuwe stercoureur. Hoewel de formatie voor dit seizoen Isack Hadjar naast de Nederlander heeft gezet, is het tweede stoeltje voor volgend jaar nog niet officieel ingevuld. Daarnaast gonst het in de paddock van de geruchten dat de manager van Piastri, Mark Webber, ontevreden zou zijn over de interne dynamiek bij McLaren, wat een overstap naar de concurrent zou kunnen aanwakkeren.

Logische interesse

Toch maakt Brown zich weinig zorgen over een mogelijk vertrek van de coureur, die vorig jaar nog een contractverlenging tot ten minste eind 2028 tekende. De teambaas snapt goed dat de concurrentie naar zijn rijdersduo kijkt."Ik denk dat er geen team op de grid is dat Oscar en Lando Norris niet graag als coureurs zou willen hebben", reageert Brown op de interesse vanuit het kamp van Red Bull.

De CEO benadrukt dat het aantrekken van toptalent voor elke renstal de hoogste prioriteit heeft."Het eerste wat je bovenaan je boodschappenlijstje zet, zijn de beste coureurs in de wereld. Ja, je moet ze de juiste uitrusting geven om te kunnen leveren, maar ik denk dat het zo close is in onze sport, dat je zelfs met de beste auto geen voordeel hebt en je de beste coureurs nodig hebt om het kampioenschap te winnen", aldus de Amerikaan.

Geen reden tot ruilen

Hoewel McLaren dit seizoen een moeizame start kende en momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap bezet achter Mercedes en Ferrari, heeft het team de afgelopen twee jaar de titel veroverd. Brown is dan ook uiterst tevreden met de stabiliteit die Piastri en Norris het team uit Woking bieden."In alle raceseries waarin wij actief zijn, is het heel belangrijk om de best mogelijke coureursbezetting te hebben. Ik zou die van ons echter niet willen ruilen voor een andere line-up op de grid", besluit de teambaas stellig.

