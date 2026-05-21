'Ferrari sorteert voor op vertrek Hamilton: Verstappen en Sainz op de shortlist'
Scuderia Ferrari bereidt zich volgens het Zwitserse Blick achter de schermen voor om te breken met Lewis Hamilton en heeft een verlanglijstje opgesteld voor de eventuele opvolging van de zevenvoudig wereldkampioen. Op deze shortlist prijken de namen van Max Verstappen, Oliver Bearman en Carlos Sainz. Hoewel de Britse coureur nog vastligt bij de Italiaanse renstal, zou teambaas Frédéric Vasseur op verschillende scenario's voor de komende jaren anticiperen.
Hamilton is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari. De routinier tekende bij zijn overstap een meerjarige overeenkomst, die hem in ieder geval tot het einde van 2027 aan het team uit Maranello verbindt. Daarbij beschikt hij over een eenzijdige optie om zijn contract met nog een jaar te verlengen tot eind 2028. Omdat de stabiliteit van het huidige duo, bestaande uit Hamilton en Charles Leclerc, na dit kalenderjaar echter niet gegarandeerd is, houdt de teamleiding de coureursmarkt nu al nauwlettend in de gaten. Volgens Blick zou Ferrari aan het voorsorteren zijn om te breken met Hamilton.
Blik op Verstappen
De meest opvallende naam op het lijstje van Ferrari is die van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft weliswaar een doorlopend contract bij Red Bull Racing tot en met 2028, maar zou gebruik kunnen maken van prestatiegerelateerde exit-clausules. Deze clausules zijn actueel geworden door de teleurstellende resultaten van de Oostenrijkse renstal. Ferrari-voorzitter John Elkann zou zich inmiddels persoonlijk bemoeien met de pogingen om de Nederlander naar Italië te halen.
Bearman en Sainz als alternatieven
Mocht de komst van de Red Bull-kopman onhaalbaar blijken, dan kijkt Vasseur naar andere opties. Bearman, die momenteel indruk maakt in de Formule 1 bij het team van Haas, is een prominente kandidaat op de shortlist. Daarnaast is een terugkeer van Sainz niet uitgesloten. De Spanjaard moest begin 2025 plaatsmaken voor Hamilton en komt momenteel uit voor Williams. Hoewel de Madrileen daar een contract heeft tot eind 2026 met opties voor verdere verlenging, heeft hij zich met meerdere podiumplaatsen weer in de kijker gereden. Vasseur heeft tevens laten weten dat hij de verrichtingen van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri met bewondering volgt, wat benadrukt dat Ferrari de opties breed houdt.
