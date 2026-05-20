Wolff kondigt grote Mercedes-upgrades aan voor Canada: "We moeten reageren"
Wolff kondigt grote Mercedes-upgrades aan voor Canada: "We moeten reageren"
Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt dat de Duitse renstal tijdens de aanstaande Grand Prix van Canada het eerste grote upgradepakket voor de W17 zal introduceren. Na een dominante seizoensstart voelt het team de hete adem van concurrenten zoals McLaren en Ferrari in de nek.
Tot aan de race in Miami was er geen vuiltje aan de lucht voor Mercedes, dat de eerste vier overwinningen van het seizoen wist te verdelen tussen rookie Kimi Antonelli en George Russell. Toch zag Wolff dat de verhoudingen in Florida begonnen te schuiven. "Onze concurrenten hebben in Miami een stap vooruit gezet en wij moeten reageren", vertelt de teambaas in de vooruitblik van het team. "Zeven grands prix in tien weekenden voor de zomerstop is een kans om dat te doen en momentum op te bouwen", aldus Wolff.
Updates moeten zich bewijzen
Het pakket dat meereist naar Montreal bevat onder meer een aangepaste voorvleugel, een nieuwe vloer en een lichtere versnellingsbak. Daarnaast is er hard gewerkt aan de turboconfiguratie en de software om de haperende startprocedures aan te pakken, een zwakte die Wolff na de vorige race nog onaanvaardbaar noemde. Ondanks de flinke technische ingrepen blijft de leidsman voorzichtig. "We brengen ons eerste updatepakket van het jaar naar Montreal, maar we weten dat prestaties pas prestaties zijn als ze op de baan worden geleverd", benadrukt hij. "We blijven in balans, blijven leren en voeren elk weekend zo goed mogelijk uit. We zullen niet te hard van stapel lopen als we succes hebben, of te veel bij de pakken neerzitten in moeilijke momenten", klinkt het nuchter.
Antonelli heeft vertrouwen
Ook WK-leider Antonelli, die momenteel op honderd punten staat, kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe onderdelen. De negentienjarige Italiaan zag McLaren in Miami een flinke sprong maken en weet dat de formatie uit Woking ook in Canada met verdere verfijningen aan de aandrijflijn en aerodynamica komt. "Ik heb echt veel vertrouwen in de auto", laat de jonge coureur weten. "Hopelijk gaat het pakket werken zoals we hopen, maar McLaren brengt ook weer een update mee en de stap die zij vorig weekend maakten was erg groot. We moeten dus blijven pushen en de lat hoger blijven leggen, want we hebben gezien hoezeer het is omgeslagen vergeleken met de eerste drie races", sluit de drievoudig racewinnaar af.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen-teammaat verwerpt 'bizarre' beschuldiging, beelden van bijna-horrorcrash gaan viral | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Negen klassewinnaars in 24h Nürburgring: dit is hoe de Nederlanders het hebben gedaan
Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"
Net binnen
Wolff kondigt grote Mercedes-upgrades aan voor Canada: "We moeten reageren"
- 54 minuten geleden
Kelly Piquet geniet van foto's met Max Verstappen en dochter Lily in tropisch paradijs
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO: Norris wil Verstappen achterna en wil graag starten in 24 uur van Le Mans l GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 3
Weerbericht Canada: regen bedreigt Grand Prix op zondag
- 3 uur geleden
- 1
Honda bevestigt grote stap voor het team: 'Batterijtrillingen verminderd'
- Vandaag 14:15
Verstappen liet start vrijwillig schieten: 'Ik ken mezelf, ik wil met iedereen vechten'
- Vandaag 13:20
Veel gelezen
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei