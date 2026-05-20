Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt dat de Duitse renstal tijdens de aanstaande Grand Prix van Canada het eerste grote upgradepakket voor de W17 zal introduceren. Na een dominante seizoensstart voelt het team de hete adem van concurrenten zoals McLaren en Ferrari in de nek.

Tot aan de race in Miami was er geen vuiltje aan de lucht voor Mercedes, dat de eerste vier overwinningen van het seizoen wist te verdelen tussen rookie Kimi Antonelli en George Russell. Toch zag Wolff dat de verhoudingen in Florida begonnen te schuiven. "Onze concurrenten hebben in Miami een stap vooruit gezet en wij moeten reageren", vertelt de teambaas in de vooruitblik van het team. "Zeven grands prix in tien weekenden voor de zomerstop is een kans om dat te doen en momentum op te bouwen", aldus Wolff.

Updates moeten zich bewijzen

Het pakket dat meereist naar Montreal bevat onder meer een aangepaste voorvleugel, een nieuwe vloer en een lichtere versnellingsbak. Daarnaast is er hard gewerkt aan de turboconfiguratie en de software om de haperende startprocedures aan te pakken, een zwakte die Wolff na de vorige race nog onaanvaardbaar noemde. Ondanks de flinke technische ingrepen blijft de leidsman voorzichtig. "We brengen ons eerste updatepakket van het jaar naar Montreal, maar we weten dat prestaties pas prestaties zijn als ze op de baan worden geleverd", benadrukt hij. "We blijven in balans, blijven leren en voeren elk weekend zo goed mogelijk uit. We zullen niet te hard van stapel lopen als we succes hebben, of te veel bij de pakken neerzitten in moeilijke momenten", klinkt het nuchter.

Antonelli heeft vertrouwen

Ook WK-leider Antonelli, die momenteel op honderd punten staat, kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe onderdelen. De negentienjarige Italiaan zag McLaren in Miami een flinke sprong maken en weet dat de formatie uit Woking ook in Canada met verdere verfijningen aan de aandrijflijn en aerodynamica komt. "Ik heb echt veel vertrouwen in de auto", laat de jonge coureur weten. "Hopelijk gaat het pakket werken zoals we hopen, maar McLaren brengt ook weer een update mee en de stap die zij vorig weekend maakten was erg groot. We moeten dus blijven pushen en de lat hoger blijven leggen, want we hebben gezien hoezeer het is omgeslagen vergeleken met de eerste drie races", sluit de drievoudig racewinnaar af.

