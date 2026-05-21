Na twee weken stilgelegen te hebben, is de Formule 1-karavaan afgereisd naar Canada, waar aanstaande zondag de vijfde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. De coureurs moeten zich op donderdag echter eerst melden voor de mediaverplichtingen.

Het raceweekend in Canada vormt het decor voor alweer het derde sprintraceweekend van het seizoen. Dit betekent dat er op vrijdag slecht één vrije training wordt verreden, waarna het direct tijd is voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag worden vervolgens de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace verreden. Op zondag is het tijd voor de Grand Prix van Canada. Naast dat de coureurs dus twee kwalificaties en twee races moeten verrijden, wordt ook het aantal persmomenten gedurende het weekend opgeschroefd. De mediadag belooft een interessante dag te worden, gezien de wijzigingen aan de reglementen die in Miami zijn doorgevoerd.

Persconferentie F1 Canada

Op donderdag is het eerst tijd voor de traditionele FIA-persconferentie. Deze wordt om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) en Lewis Hamilton (Ferrari). Om 20:00 uur is het de beurt aan Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes) en Arvid Lindblad (Racing Bulls). Op vrijdag moeten een aantal afgevaardigden van de teams zich melden. Om 20:30 uur Nederlandse tijd zullen Andrea Stella (McLaren), Alan Permane (Racing Bulls) en Laurent Mekies (Red Bull Racing) zich melden in de perszaal van het motorsportorgaan. Na de sprintrace, de kwalificatie voor de hoofdrace en de Grand Prix, zullen er korte persconferenties met de top drie worden georganiseerd.

Verstappen ontbreekt op de lijst

Wat enigszins opvalt, is dat de FIA opnieuw geen beroep heeft gedaan op Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen schreef afgelopen weekend autosportgeschiedenis door tijdens zijn Formule 1-loopbaan deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander stevende lange tijd af op de overwinning, tot problemen aan de auto roet in het eten gooiden. In Miami hoefde de Limburger zich eveneens niet op de persconferentie te melden, ondanks dat hij toen ook in actie was gekomen op het Duitse circuit. Verstappen zal tijdens de door Red Bull georganiseerde persmomenten de media te woord staan.

