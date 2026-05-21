FIA doet geen beroep op Verstappen tijdens persconferentie Canada
FIA doet geen beroep op Verstappen tijdens persconferentie Canada
Na twee weken stilgelegen te hebben, is de Formule 1-karavaan afgereisd naar Canada, waar aanstaande zondag de vijfde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. De coureurs moeten zich op donderdag echter eerst melden voor de mediaverplichtingen.
Het raceweekend in Canada vormt het decor voor alweer het derde sprintraceweekend van het seizoen. Dit betekent dat er op vrijdag slecht één vrije training wordt verreden, waarna het direct tijd is voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag worden vervolgens de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace verreden. Op zondag is het tijd voor de Grand Prix van Canada. Naast dat de coureurs dus twee kwalificaties en twee races moeten verrijden, wordt ook het aantal persmomenten gedurende het weekend opgeschroefd. De mediadag belooft een interessante dag te worden, gezien de wijzigingen aan de reglementen die in Miami zijn doorgevoerd.
Persconferentie F1 Canada
Op donderdag is het eerst tijd voor de traditionele FIA-persconferentie. Deze wordt om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) en Lewis Hamilton (Ferrari). Om 20:00 uur is het de beurt aan Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes) en Arvid Lindblad (Racing Bulls). Op vrijdag moeten een aantal afgevaardigden van de teams zich melden. Om 20:30 uur Nederlandse tijd zullen Andrea Stella (McLaren), Alan Permane (Racing Bulls) en Laurent Mekies (Red Bull Racing) zich melden in de perszaal van het motorsportorgaan. Na de sprintrace, de kwalificatie voor de hoofdrace en de Grand Prix, zullen er korte persconferenties met de top drie worden georganiseerd.
Verstappen ontbreekt op de lijst
Wat enigszins opvalt, is dat de FIA opnieuw geen beroep heeft gedaan op Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen schreef afgelopen weekend autosportgeschiedenis door tijdens zijn Formule 1-loopbaan deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander stevende lange tijd af op de overwinning, tot problemen aan de auto roet in het eten gooiden. In Miami hoefde de Limburger zich eveneens niet op de persconferentie te melden, ondanks dat hij toen ook in actie was gekomen op het Duitse circuit. Verstappen zal tijdens de door Red Bull georganiseerde persmomenten de media te woord staan.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Herbert doorziet 'spelletje' van Verstappen: 'Hij speelt met de Formule 1 en de FIA'
- 2 uur geleden
- 2
Kelly Piquet geniet van foto's met Max Verstappen en dochter Lily in tropisch paradijs
- Gisteren 17:02
- 4
Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"
- 19 mei 2026 17:49
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Ferrari sorteert voor op vertrek Hamilton: Verstappen en Sainz op de shortlist'
FIA doet geen beroep op Verstappen tijdens persconferentie Canada
Negen klassewinnaars in 24h Nürburgring: dit is hoe de Nederlanders het hebben gedaan
Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'
Net binnen
'Ferrari sorteert voor op vertrek Hamilton: Verstappen en Sainz op de shortlist'
- 31 minuten geleden
FIA doet geen beroep op Verstappen tijdens persconferentie Canada
- 1 uur geleden
- 1
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 1 uur geleden
- 10
Herbert doorziet 'spelletje' van Verstappen: 'Hij speelt met de Formule 1 en de FIA'
- 2 uur geleden
- 2
Verstappen liet start Nürburgring doelbewust schieten, GP Canada bedreigd door regen | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
- 1
Dit zijn de meest iconische momenten op de boardradio van Verstappen en Lambiase
- Gisteren 20:50
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Vandaag 08:01
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei