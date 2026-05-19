Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing lag met nog 21 uur te gaan in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring aan de leiding. De overwinning pakken, deden Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen niet vanwege mechanisch malheur. Op social media doen theorieën de ronde dat het de schuld van Max is geweest, maar Juncadella verwerpt deze meteen.
De twee auto's van Winward Racing waren oppermachtig op de Nürburgring Nordschleife vanaf de zaterdagavond met voornamelijk de auto van Verstappen Racing op de eerste stek voor die van Team Ravenol. Ontzettend veel GT3-rivalen waren in de problemen gekomen, zoals de crashes van topteams Haupt Racing Team, KCMG, Manthey en Scherer Sport PHX. Alleen de Walkenhorst-Aston Martin kon met de AMG's vechten om de leiding, totdat ze een verkeerde bandenkeuze maakten, toen de regen arriveerden.
Nam Verstappen te veel risico's?
Team Ravenol pakte op zondagmiddag de overwinning met Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz, nadat het noodlot toesloeg bij Verstappen Racing met nog drie uur te gaan. Meerdere problemen doken op en uiteindelijk brak de aandrijfas af. Fans en kijkers wezen meteen naar Verstappen en beschuldigden hem van het nemen van 'te veel risico's', waardoor 'de auto het niet 24 uur lang kon uithouden'. Ook een Argentijnse coureur, die ooit in de GP2 (tegenwoordig FIA Formule 2) reed, steunt deze theorie.
"In 24-uursraces zijn er dingen die je past leert door middel van racen", schreef Juan Cruz Álvarez op X. "Voor de auto zorgen is belangrijker dan snel gaan. Als je de auto aan het einde van de race moet opofferen, omdat je in de eerste uren een paar tienden sneller wil zijn, dan betaal je daar de prijs voor. Het is geen toeval dat in de laatste uren van de race steeds dezelfde namen aan kop liggen."
Juncadella verwerpt theorie over Verstappen
De uitspraken van Álvarez zijn klinkklare onzin, maakt Juncadella duidelijk. "Serieus, het is bizar wat je hier soms leest...", schreef hij terwijl hij de post van Álvarez deelde. In een reactie stelde de Argentijn de vraag: "Denk je echt niet dat dat er iets mee te maken had?"
Juncadella antwoordde: "Tegenwoordig zijn GT3-auto's extreem stevig gebouwd om meer dan dertig uur op de absolute limiet te kunnen doorstaan. Bovendien kregen we vanaf het vierde tot vijfde uur van de race te horen dat we geen onnodige risico's moesten nemen, omdat we strategisch gezien net een voorsprong van twee à drie minuten op de derde plaats hadden opgebouwd."
De kapotte aandrijfas was dus gewoon stomme pech en had niks te maken met hoe Max Verstappen reed, concludeert zijn Spaanse teamgenoot.
