George Russell, Mercedes, Japan, 2026

Geteisterde Russell witheet onderweg naar F1-race Canada: "Het kookt in zijn hoofd"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De Formule 1-karavaan is afgereisd naar Canada, waar aanstaande zondag de vijfde ronde van het wereldkampioenschap verreden gaat worden. Hoe pakken de reglementswijzigingen op dit circuit uit en kan George Russell een eind maken aan de dominante reeks van teammaat Kimi Antonelli? Presentator Sebastiaan Kissing en autosportexpert Vincent Bruins bespreken het in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam.

Het raceweekend in Miami was voor veel Formule 1-fans hoopgevend. De wijzigingen in de reglementen leken hun vruchten af te werpen in de vorm van minder superclipping tijdens de race en de mogelijkheid voor de coureurs om voluit te gaan tijdens de kwalificatie. Het circuit in Miami is echter behoorlijk uniek en wijkt op veel manieren af van de meer traditionele circuits. In de podcast GPFans Raceteam vraagt Kissing zich daarom af in hoeverre de regelwijzigingen ook in Canada goed zichtbaar zullen zijn: "Er zit nog wel een andere race aan te komen: dit weekend gaan we rijden in Canada", klinkt het. "Wat gaan we daar zien van de aangepaste reglementen, dat we nog niet in Miami hebben gezien? Miami is een beetje een gek circuit; dit is wat meer een traditioneel circuit, ook al ligt het op een eiland in Canada. Wat verwacht jij daarvan?"

Nieuwe reglementen in Canada

Bruins: "Ik hoop dat het in Canada mee gaat vallen met het superclipping, want het is een beetje een start/stopcircuit. Er zijn veel momenten dat je vol op de rem moet. Dat is eigenlijk alleen maar goed, want dan kan je die batterij opladen. Ik hoop dat we die superclipping nog verder achter ons kunnen laten. Miami heeft mij echt verrast. Normaal gesproken vind ik het ook een beetje een gek circuit. Het ligt op een parkeerplaats en het heeft allerlei verschillende sectoren, maar ik heb echt genoten. Canada heeft ook een geweldig circuit."

Gaat Russell de fout in?

Als Bruins door Kissing naar een top drie voor aankomend weekend gevraagd wordt, klinkt het: "Ik denk dat Piastri gaat winnen, met Antonelli op de tweede plaats en Leclerc op de derde stek. Ik heb het gevoel dat het een beetje kookt in het hoofd van Russell. Dat hij opnieuw, opnieuw en opnieuw van Antonelli verliest. Hij zit volgens mij niet lekker in zijn vel en ik denk dat hij een foutje gaat maken."

Piquet junior hint op einde loopbaan Russell: "Begin van het einde"

Brundle waarschuwt Russell: 'Hij moet in Canada psychologisch met hém afrekenen'

Geteisterde Russell witheet onderweg naar F1-race Canada: "Het kookt in zijn hoofd"

Brown over toekomst van Piastri bij McLaren: 'Zou ons duo voor niemand willen ruilen'

Red Bull Racing heeft zeer goed nieuws voor Verstappen: grote stap wordt snel gezet

Piquet junior hint op einde loopbaan Russell: "Begin van het einde"

'FIA overweegt kortere Formule 1-races vanaf 2027 door nieuwe motorregels'

Turkije dit jaar terug op de Formule 1-kalender? "Een goed plan, veel mooie races daar"

F1 wil kortere races of grotere tanks in 2027: "Staat haaks op hoe deze hele kutzooi begon"

