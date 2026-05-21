An edit of a picture of Lewis Hamilton looking surprised

Hamilton over geruchten rondom pensioen: 'Ik ben van plan hier nog lang te blijven'

An edit of a picture of Lewis Hamilton looking surprised — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lewis Hamilton heeft hardnekkige geruchten over een naderend pensioen resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat hij nog altijd zeer gemotiveerd is en van plan is om nog jarenlang in de Formule 1 actief te blijven.

In de Italiaanse media doken recent berichten op dat een afscheidsaankondiging aanstaande zou zijn tijdens de komende Grand Prix van Groot-Brittannië in juli. De inmiddels 41-jarige Brit beleeft momenteel echter een sportieve opmars na een teleurstellend debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Waar Hamilton vorig seizoen geen enkele podiumplaats wist te behalen, slaagde de voormalig Mercedes-coureur er eerder dit jaar in China wel in om de top drie te bereiken. Voorafgaand aan het raceweekend in Canada bezet de coureur de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, met een totaal van 51 verzamelde punten.

Heldere taal

Gevraagd naar de toekomst, is het antwoord vanuit het kamp van Hamilton helder. "Ik sta nog steeds onder contract, dus alles is honderd procent duidelijk voor mij. Ik ben nog steeds gefocust, ik ben nog steeds gemotiveerd en ik hou nog steeds met heel mijn hart van wat ik doe. Ik zal hier nog wel een tijdje zijn, dus wen er maar aan", aldus Hamilton op de persconferentie. Hoewel de exacte details van de verbintenis vertrouwelijk zijn, loopt het contract van de Brit nog minimaal door tot en met volgend seizoen.

Planning voor de lange termijn

De huidige nummer vijf van de ranglijst stoort zich aan de aanhoudende speculaties over een mogelijk vertrek uit de koningsklasse van de autosport. "Er zijn veel mensen die proberen mij met pensioen te sturen en dat zit niet eens in mijn gedachten. Ik denk al na over wat het volgende zal zijn en ben aan het plannen voor de komende vijf jaar. Maar ja, ik ben nog steeds van plan om hier een tijdje te blijven", besluit de teamgenoot van Charles Leclerc.

