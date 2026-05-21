Volgens Jan Lammers beschikt McLaren-CEO Zak Brown waarschijnlijk over feitelijke bewijzen voor zijn zorgen over zusterteams in de Formule 1. De topman van de renstal uit Woking heeft een officiële brief gestuurd naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem om een verbod op gedeeld teameigendom te bepleiten. Lammers stelt echter dat de commerciële realiteit van de sport een harde ingreep in de weg zal staan.

De discussie rondom samenwerkingsverbanden in de koningsklasse is onlangs weer opgelaaid nadat Brown zijn pijlen richtte op de alliantie tussen Red Bull Racing en het zusterteam Visa Cash App RB. Volgens de CEO is de sportieve integriteit in het geding, waarbij hij benadrukt dat McLaren de eigen coureurs juist gelijke kansen wil blijven geven. Hij wijst daarbij onder meer op de Grand Prix van Singapore in 2024, waar Daniel Ricciardo het punt voor de snelste ronde afsnoepte van Lando Norris, en een recent incident in Miami eerder dit jaar waarbij Liam Lawson aan de kant ging voor Max Verstappen. De FIA buigt zich momenteel over deze formele klacht van McLaren om te bepalen of de reglementen moeten worden aangescherpt.

Eigen constructeur

Lammers vermoedt dat Brown niet zomaar aan de bel trekt bij de autosportbond. In gesprek met Ziggo Sport benadrukt hij de strenge reglementen omtrent het ontwerpen van de bolides en de status van een team als onafhankelijke constructeur. "Hij zal een hoop feitelijke punten hebben", stelt Lammers over de bewijslast van de Amerikaan. "Je moet op de eerste plaats een eigen constructeur zijn, kopiëren mag niet", vervolgt de Zandvoorter zijn analyse. "Als je gewoon duidelijk kan aantonen dat je met eigen tekeningen en eigen dingen produceert, is het best nog wel veelomvattend. Maar ik neem aan dat als hij zoiets aankaart, dat hij een aantal feitelijke bewijzen heeft", aldus de analist.

Commerciële wereld

Ondanks de mogelijke bewijslast denkt Lammers niet dat de FIA direct zal overgaan tot het opdoeken van zusterteams, zoals voorgesteld aan Ben Sulayem. "Het blijft toch ook wel een commerciële wereld", legt hij uit over de belangen binnen de Formule 1. "Ze gaan niet in één keer zeggen van nou, je hebt wel een punt, er staan straks achttien auto's aan de start", doelt hij op het risico dat een vertrek van Red Bull-eigendom de grid zou uitdunnen. "Dus ergens zal er wel weer een compromis gevonden worden", verwacht Lammers. Uiteindelijk ziet Lammers de actie van Brown vooral als een strategische zet om de eigen positie van McLaren en coureurs als Lando Norris en Oscar Piastri te versterken. "Het is vaak om natuurlijk toch je eigen situatie te verbeteren", oordeelt hij. "Of hij er iets concreets mee gaat winnen, dat mag je betwijfelen", klinkt het kritisch over de haalbaarheid van een totaalverbod. Toch denkt de analist dat de brief wel degelijk effect zal sorteren bij de beleidsbepalers van de FIA "Hij zal zeker een waarschuwingsschot hebben gelost, zodat het in de toekomst beperkt blijft", sluit hij af.