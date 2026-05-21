Coulthard onthult toekomst Verstappen in F1: "We kunnen dus stoppen met speculeren"

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is al enige tijd onderwerp van gesprek. Gaat de viervoudig wereldkampioen op jonge leeftijd met pensioen, vertrekt hij naar een ander team of blijft hij 'gewoon' voor Red Bull Racing rijden? David Coulthard denkt het antwoord op die vraag te weten.

Max Verstappen is al lange tijd niet meer weg te denken bij Red Bull Racing, maar toch staat de toekomst van de Nederlander in de Formule 1 al enige tijd ter discussie. Na het raceweekend in Japan was het zelfs even de vraag of Verstappen überhaupt niet op korte termijn zou stoppen in de koningsklasse van de autosport, nadat hij tegenover de media liet optekenen na te moeten denken over zijn toekomst. Over een aanstaand pensioen van de Limburger lijken we ons inmiddels geen zorgen meer te hoeven maken, maar toch staan er nog vraagtekens bij hoe zijn verdere loopbaan er dan uit zal gaan zien.

Vraagtekens bij toekomst Verstappen in F1

De performance van Red Bull Racing valt ook dit seizoen vooralsnog tegen, al lijkt het team een goede stap te hebben gezet in Miami. Desalniettemin wordt Verstappen constant in verband gebracht met andere teams. Zo zouden McLaren en Mercedes volgens de geruchtenmolen openstaan voor een ruildeal, waarbij Verstappen naar Mercedes vertrekt, Russell naar McLaren verkast en Oscar Piastri het zitje van de Nederlander bij Red Bull Racing overneemt. Ook Ferrari wordt regelmatig genoemd. Volgens het Zwitserse Blick staat de Nederlander bovenaan het lijstje van teambaas Fred Vasseur, als opvolger van Lewis Hamilton. Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar het is een publiek geheim dat de 28-jarige coureur over de nodige ontsnappingsclausules beschikt.

Coulthard maakt einde aan speculatie rondom Verstappen

Voormalig Red Bull Racing-coureur David Coulthard ziet een vertrek echter niet gebeuren: "Max gaat nergens heen, want er bestaat geen ander Formule 1-team dat Max, Max laat zijn", klinkt het in de podcast Up To Speed. "McLaren kan dat niet, Ferrari kan dat niet en Mercedes kan dat niet. Red Bull kan dat wel. Ik weet nog dat ik Dietrich Mateschitz voor het eerst ontmoette, voordat ik bij Red Bull tekende. Ik vroeg hem wat hij van mij verwachtte en hij zei: 'Wees jezelf.' Max ik zichzelf. Dat is waarom we de speculatie van de afgelopen weken kunnen stoppen. Op dit moment blijft Max de rest van zijn loopbaan bij Red Bull."

