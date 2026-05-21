Herbert voorspelt slecht nieuws voor Verstappen-fans: 'Daar doet hij niet mee'
Johnny Herbert denkt dat het McLaren en Mercedes zijn die tijdens de aankomende race op Canadese bodem de dienst gaan uitmaken. De Brit verwacht dat de efficiëntie van deze twee bolides doorslaggevend zal zijn op het circuit en voorspelt daarnaast een felle interne strijd bij Mercedes om de podiumplaatsen. Voor Max Verstappen is er een mindere voorspelling.
McLaren verdedigt dit seizoen de wereldtitels, maar bevindt zich na de eerste races op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, in de achtervolging op concurrent Mercedes. Herbert, die begin vorig jaar vertrok als wedstrijdcommissaris bij de autosportbond om zich volledig te richten op zijn analistenwerk, ziet juist op dit specifieke circuit grote kansen voor deze twee renstallen. "Het is een geweldig circuit, een baan waar de neerwaartse druk niet bijzonder hoog is vanwege die rechte stukken", stelt hij bij Jackpot City Casino.
Strijd om het eremetaal
De karakteristieken van de baan vereisen volgens de analist een specifieke afstelling. "De auto wordt erg licht bij het aanremmen, dus je hebt een goed gebalanceerde wagen nodig, en eentje die ook heel responsief is aan de voorkant om door al die chicanes aan het einde van de rechte stukken te gaan", analyseert Herbert. "Het zal denk ik een voordeel zijn voor de meest efficiënte auto's, en op dit moment zijn de twee wagens die er absoluut uitspringen de Mercedes en de McLaren". Voor het podium kijkt hij dan ook nadrukkelijk naar de coureurs van deze twee teams, onder wie regerend wereldkampioen Lando Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri. "Ik ga de twee McLarens op het podium zetten. Ik weet niet precies op welke trede, en ook Kimi weer, vanwege de goede flow waar hij in zit", klinkt de voorspelling.
Red Bull problemen in de race
Toch verwacht de voormalig coureur dat de interne verhoudingen bij Mercedes wel eens op scherp kunnen komen te staan tijdens deze Grand Prix. Herbert ziet kansen voor George om het momentum te doorbreken. "Dit moet ook het moment zijn waarop George het podium van Kimi afpakt", vervolgt hij stellig. "Het zou me niet verbazen als George in staat is om zijn teamgenoot van het podium te stoten en zichzelf in die sterke positie te manoeuvreren voor de komende tijd." Waar Mercedes en McLaren de favorietenrol toebedeeld krijgen, moet Red Bull Racing volgens de analist genoegen nemen met een bijrol. Toch sluit hij een sterke prestatie van Max Verstappen op voorhand niet uit. "Red Bull zal er waarschijnlijk wel ergens bij zitten, want dit is het type circuit dat in het voordeel van Max werkt, omdat ik denk dat hij altijd het maximale uit een auto kan halen", legt Herbert uit. Een podiumplaats in de race lijkt echter een brug te ver voor de Nederlander. "Max zal zich er waarschijnlijk wel in mengen. Ik denk niet dat hij meedoet om de prijzen als het op de race aankomt, maar tijdens de kwalificatie is hij er absoluut bij", aldus de voormalig steward.
