George Russell sluit een toekomstige samenwerking met Max Verstappen in de enduranceracerij zeker niet uit. De Brit keek afgelopen weekend met bewondering naar het debuut van de Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring en stelt dat hij er altijd voor openstaat om met de allerbesten te werken.

Verstappen maakte onlangs zijn langverwachte opwachting in de iconische 24-uursrace op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen nam plaats in een Mercedes-AMG GT3 Evo van Winward Racing en wist tijdens zijn stint zelfs de leiding in de wedstrijd te pakken. Hoewel een kapotte aandrijfas in de slotfase een einde maakte aan de race van de Red Bull-coureur en zijn teamgenoten, maakte zijn optreden grote indruk in de paddock.

Luxepositie

Russell denkt dat de situatie van de coureurs momenteel verschilt, zeker nu Mercedes dit seizoen de dienst uitmaakt in de Formule 1. "Het was heel gaaf om Max vorig weekend in actie te zien. Natuurlijk zitten we allemaal in een iets andere positie dan Max. Wij jagen ook op een wereldkampioenschap, maar hij bevindt zich duidelijk in de luxepositie dat hij kan doen wat hij leuk vindt. Dat is geweldig voor hem, en hij heeft fantastisch werk geleverd", aldus de teamgenoot van Kimi Antonelli.

Samen een stoeltje delen

Gevraagd naar de mogelijkheid om in de toekomst als teamgenoot van Verstappen aan de start te verschijnen op de Nürburgring, houdt de Mercedes-rijder alle opties open. "Zeg nooit nooit. Wie weet? Max is natuurlijk een van de allerbesten, en vorig jaar werd me vaak gevraagd hoe het zou zijn om zijn teamgenoot te zijn, maar dat ging meer over de Formule 1 dan over het delen van een stoeltje", legt Russell uit. De voormalig teamgenoot van Lewis Hamilton schuwt een dergelijke uitdaging in ieder geval niet. "Ik sta er zeker voor open en zou de kans om het tegen de besten op te nemen altijd met beide handen aangrijpen. Zo dacht ik erover toen ik de teamgenoot van Lewis Hamilton was, en zo denk ik er nog steeds over bij Max. Uiteindelijk wil je het als coureur gewoon opnemen tegen de allerbesten", besluit hij.