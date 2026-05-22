Credit for photo: Red Bull Content Pool

Piastri reageert op Red Bull Racing-geruchten: "Het is vleiend"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

In de Formule 1-paddock ontstond recent het gerucht dat Oscar Piastri bovenaan het lijstje van Red Bull Racing zou staan, als Max Verstappen zou besluiten bij de Oostenrijkse grootmacht te vertrekken. De Australiër heeft nu voor het eerst zelf gereageerd.

Max Verstappen lijkt beter in zijn vel te zitten dan een aantal weken geleden. Na het raceweekend in Japan gaf de viervoudig wereldkampioen aan na te moeten denken over zijn toekomst in de Formule 1, omdat hij zich mateloos irriteerde aan de nieuwe reglementen in de sport. Daarbij kampte ook Red Bull Racing met een aantal problemen aan de wagen. Inmiddels lijkt de Oostenrijkse formatie een grote stap te hebben gezet met het updatepakket dat in Miami is geïntroduceerd. Daarnaast heeft de FIA regelwijzigingen doorgevoerd en verdere aanpassingen voor vanaf 2027 aangekondigd. Verhalen over een vertrek uit de sport of een transfer naar een ander team, lijken dus weer even in de ijskant te kunnen.

Piastri reageert op Red Bull-geruchten

Desalniettemin blijft de paddock overlopen van de geruchten. Zo stond recent het gerucht dat Oscar Piastri bovenaan het lijstje van Red Bull Racing zou staan, als Verstappen wel zou besluiten om bij het team te vertrekken. In Canada heeft Piastri voor het eerst op deze verhalen gereageerd: "Het is nieuws voor mij", klinkt het tegenover onder andere RacingNews365. "Ik heb geen gesprekken gevoerd. Het is vooral vleiend, niet veel meer dan dat. Ik hoop dat het mijn waarde als coureur bewijst, wat natuurlijk leuk is, maar ik ben gelukkig waar ik zit."

Loopbaan Piastri

Piastri is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1, nog altijd bij het team van McLaren. De Australiër was afgelopen jaar dicht bij de wereldtitel, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen teammaat Lando Norris. Na een rommelige slotfase van het seizoen, eindigde de 25-jarige coureur op de derde plaats achter Max Verstappen in het wereldkampioenschap.

Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

  • Gisteren 19:18
Hadjar over waanzinnige beelden van Verstappen: "Grootste deel van zijn race gezien"

  • 4 minuten geleden
Toto Wolff en Jos Verstappen druk in gesprek in Formule 1-paddock Canada

Herbert voorspelt slecht nieuws voor Verstappen-fans: 'Daar doet hij niet mee'

  • Gisteren 19:00
Red Bull Racing heeft zeer goed nieuws voor Verstappen: grote stap wordt snel gezet

  • Gisteren 14:41
Coulthard onthult toekomst Verstappen in F1: "We kunnen dus stoppen met speculeren"

  • Gisteren 10:29
