Het team van Visa Cash App Racing Bulls heeft een boete van 10.000 euro gekregen, plus een voorwaardelijk bedrag van 20.000 euro, na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada, een forse boete. De straf volgt op het weigeren van de zogeheten CDS-knop nadat de bolide van Liam Lawson stilviel op het circuit in Montreal.

