Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaat ervan uit dat de DM01 van de FIA binnen het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-programma zal vallen. Het Oostenrijkse team zou, als dat daadwerkelijk het geval is, de power unit mogen verbeteren en mogelijk wat terrein kunnen winnen op Mercedes.

Het ADUO-programma is in het leven geroepen om motorfabrikanten te helpen die te ver achterlopen op de snelste power unit. Daarbij benadrukte de FIA in gesprek met Auto Motor und Sport dat het niet gaat om een cadeautje om competitiever te worden, maar om een programma dat extra ruimte biedt binnen het budgetplafond. "Het is geen wondermiddel, en het is ook niet zo dat de FIA bonuspunten uitdeelt aan iemand die achterloopt. Het geeft ze simpelweg de ruimte om hun motor verder te ontwikkelen binnen de kaders die door de technische reglementen worden gesteld", legt Nikolas Tombazis uit.

Mekies verwacht ADUO-tijd van FIA

In gesprek met Motorsport.com legt de teambaas van Red Bull uit dat hij verwacht dat Mercedes onbetwist de sterkste verbrandingsmotor heeft en dat Red Bull mogelijk meer dan twee procent achter de Duitse motor ligt, waardoor het team mogelijk in aanmerking komt voor ADUO-tijd: "Nu kijk je naar je achterstand op de beste concurrentie. En vandaag denken we dat Mercedes, qua aandrijflijn, de beste is. En dat betekent een verschil van acht auto's, dus dat is zeer significant. We denken dat daarachter een groep zit met onszelf, Ferrari en Audi, vraag me niet om de exacte cijfers te noemen, want dat zou speculeren zijn, maar we zien zeker een consistent verschil ten opzichte van de auto's met een Mercedes-motor."

