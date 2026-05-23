Mekies verwacht dat Red Bull Ford ADUO-tijd krijgt van FIA
Mekies verwacht dat Red Bull Ford ADUO-tijd krijgt van FIA
Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaat ervan uit dat de DM01 van de FIA binnen het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-programma zal vallen. Het Oostenrijkse team zou, als dat daadwerkelijk het geval is, de power unit mogen verbeteren en mogelijk wat terrein kunnen winnen op Mercedes.
Het ADUO-programma is in het leven geroepen om motorfabrikanten te helpen die te ver achterlopen op de snelste power unit. Daarbij benadrukte de FIA in gesprek met Auto Motor und Sport dat het niet gaat om een cadeautje om competitiever te worden, maar om een programma dat extra ruimte biedt binnen het budgetplafond. "Het is geen wondermiddel, en het is ook niet zo dat de FIA bonuspunten uitdeelt aan iemand die achterloopt. Het geeft ze simpelweg de ruimte om hun motor verder te ontwikkelen binnen de kaders die door de technische reglementen worden gesteld", legt Nikolas Tombazis uit.
Mekies verwacht ADUO-tijd van FIA
In gesprek met Motorsport.com legt de teambaas van Red Bull uit dat hij verwacht dat Mercedes onbetwist de sterkste verbrandingsmotor heeft en dat Red Bull mogelijk meer dan twee procent achter de Duitse motor ligt, waardoor het team mogelijk in aanmerking komt voor ADUO-tijd: "Nu kijk je naar je achterstand op de beste concurrentie. En vandaag denken we dat Mercedes, qua aandrijflijn, de beste is. En dat betekent een verschil van acht auto's, dus dat is zeer significant. We denken dat daarachter een groep zit met onszelf, Ferrari en Audi, vraag me niet om de exacte cijfers te noemen, want dat zou speculeren zijn, maar we zien zeker een consistent verschil ten opzichte van de auto's met een Mercedes-motor."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'
- Vandaag 11:09
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Formule 1-sprintrace Canada: wat kan Verstappen vanaf de zevende startplaats?
De definitieve startopstelling voor F1-sprintrace Canada met vier auto's vanuit de pitstraat
'Formule 1 bereikt akkoord over kortere races vanaf 2027'
Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"
Net binnen
LIVE | Formule 1-sprintrace Canada: wat kan Verstappen vanaf de zevende startplaats?
- 14 minuten geleden
Leclerc wijst naar 'illegale' acties van Antonelli en Lindblad: "Wat de f*** is dit?"
- Zojuist
De definitieve startopstelling voor F1-sprintrace Canada met vier auto's vanuit de pitstraat
- 25 minuten geleden
Albon, Gasly, Bearman én Bottas bestraft door FIA: pitstraatstarts na breken parc ferme
- 48 minuten geleden
Verstappen verklaart privacy dochter Lily: "Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil"
- 59 minuten geleden
- 1
Hoe laat beginnen de sprintrace en kwalificatie in Canada?
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 13:20
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei