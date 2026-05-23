Albon, Gasly, Bearman én Bottas bestraft door FIA: pitstraatstarts na breken parc ferme

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het wordt druk op zaterdag in de pitstraat tijdens de start van de sprintrace in Canada. Na een - zo kunnen we toch wel stellen - hectische vrijdag - zullen maar liefst vier coureurs vanuit de pitstraat beginnen na meerdere overtredingen.

Daar waar George Russell en Kimi Antonelli de race zorgeloos vanaf de eerste startrij zullen aanvangen, zijn het Alex Albon, Oliver Bearman, Pierre Gasly en Valtteri Bottas die de sprintrace in Montreal beginnen vanuit de pitstraat. Het gaat in alle drie de gevallen om het verbreken van parc ferme. De teams hebben aanpassingen aan de wagens gemaakt op een moment dat het niet meer mocht, waardoor er natuurlijk maar één enkele straf uitgedeeld kan worden. Door de straffen schuiven enkele coureurs een plekje op, wat later om 17:00 uur bevestigd wordt als de defintieve startopstelling door de FIA bekend gemaakt wordt.

