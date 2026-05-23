Kimi Antonelli ging in de aanval bij George Russell tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada, maar het resulteerde in touché's en boze berichten over de boardradio. De jonge Italiaan is woest op zijn Mercedes-teamgenoot en eist dat hij een straf krijgt.

Russell begon de verkorte wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal vanaf de pole position en kwam prima weg bij de start evenals Antonelli naast hem op de voorste rij. Eventjes leek het erop dat de Brit weg zou lopen bij de kampioenschapsleider, maar na de eerste paar ronden kwam Antonelli weer stapje voor stapje dichterbij. Vervolgens probeerde hij Russell langs de buitenkant in te halen door de eerste bocht, maar er was eventjes contact en Antonelli moest door het gras. Hij ging opnieuw het gras op door bochten acht en negen.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli eist straf voor Russell

Antonelli is ziedend. "Dat was heel slecht van hem", klonk het over de boardradio. Hij eist dat Russell bestraft wordt. "Dat moet een penalty worden. Ik zat helemaal naast zijn spiegel." Race-engineer Peter Bonnington reageert: "Laten we de race terug onder controle krijgen. Focus op P2, op Norris, alsjeblieft." Maar Antonelli laat het niet los: "Dat boeit me niet! Hij duwde me van de baan!" Teambaas Toto Wolff grijpt in: "Kimi, concentreer je alsjeblieft op het racen in plaats van zeuren over de radio."

THE SCENES!! 🤯



Russell and Antonelli fight for the lead once again! 👀#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/N12CkUS0RF — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Gerelateerd