Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Kimi Antonelli ging in de aanval bij George Russell tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada, maar het resulteerde in touché's en boze berichten over de boardradio. De jonge Italiaan is woest op zijn Mercedes-teamgenoot en eist dat hij een straf krijgt.

Russell begon de verkorte wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal vanaf de pole position en kwam prima weg bij de start evenals Antonelli naast hem op de voorste rij. Eventjes leek het erop dat de Brit weg zou lopen bij de kampioenschapsleider, maar na de eerste paar ronden kwam Antonelli weer stapje voor stapje dichterbij. Vervolgens probeerde hij Russell langs de buitenkant in te halen door de eerste bocht, maar er was eventjes contact en Antonelli moest door het gras. Hij ging opnieuw het gras op door bochten acht en negen.

Antonelli eist straf voor Russell

Antonelli is ziedend. "Dat was heel slecht van hem", klonk het over de boardradio. Hij eist dat Russell bestraft wordt. "Dat moet een penalty worden. Ik zat helemaal naast zijn spiegel." Race-engineer Peter Bonnington reageert: "Laten we de race terug onder controle krijgen. Focus op P2, op Norris, alsjeblieft." Maar Antonelli laat het niet los: "Dat boeit me niet! Hij duwde me van de baan!" Teambaas Toto Wolff grijpt in: "Kimi, concentreer je alsjeblieft op het racen in plaats van zeuren over de radio."

