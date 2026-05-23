Verstappen in Canada

Verstappen zevende in niemandsland tijdens Sprint: "Dit probleem hebben we al jaren"

Verstappen in Canada — Foto: © Red Bull Content Pool
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft een teleurstellende Sprint van de F1 Grand Prix van Canada achter de rug. De coureur van Red Bull Racing kwam niet verder dan de zevende plaats en klaagde na afloop over aanhoudende problemen met de balans en de bandenslijtage van zijn wagen. De Limburger steekt zijn frustratie over de huidige vorm van zijn team dan ook niet onder stoelen of banken.

Terwijl ver voor hem de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli samen met McLaren-coureur Lando Norris vochten om de overwinning, reed Verstappen een eenzame race. De viervoudig wereldkampioen startte als zevende en wist gedurende de korte zaterdagsrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal geen posities goed te maken in zijn RB22. Hij bevond zich naar eigen zeggen in niemandsland en kampte de gehele rit met een aanzienlijk gebrek aan grip. Ondertussen eindigde ploegmaatje Isack Hadjar slechts op P21 vanwege een motorprobleem.

Bekend probleem was extreem tijdens Sprint

Tegenover Viaplay blikte Verstappen kort terug op de weinig enerverende middag. "Ja, er gebeurde niet zoveel hè", zo opende hij in de mediapen. Gevraagd naar het gevoel in de auto ten opzichte van een dag eerder, was het antwoord van hem duidelijk. "Slecht. Hetzelfde als gisteren." Dat is natuurlijk ook logisch, aangezien de setup niet gewijzigd mag worden tussen de sprintkwalificatie en de sprintrace. De auto's staan dan in parc fermé. "En dan natuurlijk hoe meer bandendegradatie dat je hebt, hoe moeilijker dat het natuurlijk wordt. Dus ja, niet best", legde de Red Bull-coureur uit.

Volgens Verstappen is de onvoorspelbare wegligging geen nieuw fenomeen voor de renstal, maar bereikte het in Canada een nieuw dieptepunt. "Nou, dit probleem hebben we al jaren. Het is alleen soms wat erger dan... alleen nu is het wel heel extreem. Dus we gaan zien wat we daar kunnen doen", aldus Verstappen, vooruitblikkend op het feit dat er voor de kwalificatie later vandaag wel setupwijzigingen gedaan mogen worden.

