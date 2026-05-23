Verstappen zevende in niemandsland tijdens Sprint: "Dit probleem hebben we al jaren"
Verstappen zevende in niemandsland tijdens Sprint: "Dit probleem hebben we al jaren"
Max Verstappen heeft een teleurstellende Sprint van de F1 Grand Prix van Canada achter de rug. De coureur van Red Bull Racing kwam niet verder dan de zevende plaats en klaagde na afloop over aanhoudende problemen met de balans en de bandenslijtage van zijn wagen. De Limburger steekt zijn frustratie over de huidige vorm van zijn team dan ook niet onder stoelen of banken.
Terwijl ver voor hem de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli samen met McLaren-coureur Lando Norris vochten om de overwinning, reed Verstappen een eenzame race. De viervoudig wereldkampioen startte als zevende en wist gedurende de korte zaterdagsrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal geen posities goed te maken in zijn RB22. Hij bevond zich naar eigen zeggen in niemandsland en kampte de gehele rit met een aanzienlijk gebrek aan grip. Ondertussen eindigde ploegmaatje Isack Hadjar slechts op P21 vanwege een motorprobleem.
Bekend probleem was extreem tijdens Sprint
Tegenover Viaplay blikte Verstappen kort terug op de weinig enerverende middag. "Ja, er gebeurde niet zoveel hè", zo opende hij in de mediapen. Gevraagd naar het gevoel in de auto ten opzichte van een dag eerder, was het antwoord van hem duidelijk. "Slecht. Hetzelfde als gisteren." Dat is natuurlijk ook logisch, aangezien de setup niet gewijzigd mag worden tussen de sprintkwalificatie en de sprintrace. De auto's staan dan in parc fermé. "En dan natuurlijk hoe meer bandendegradatie dat je hebt, hoe moeilijker dat het natuurlijk wordt. Dus ja, niet best", legde de Red Bull-coureur uit.
Volgens Verstappen is de onvoorspelbare wegligging geen nieuw fenomeen voor de renstal, maar bereikte het in Canada een nieuw dieptepunt. "Nou, dit probleem hebben we al jaren. Het is alleen soms wat erger dan... alleen nu is het wel heel extreem. Dus we gaan zien wat we daar kunnen doen", aldus Verstappen, vooruitblikkend op het feit dat er voor de kwalificatie later vandaag wel setupwijzigingen gedaan mogen worden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
- 2 uur geleden
- 6
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"
- 3 uur geleden
- 5
Verstappen met opmerkelijke verklaring voor teleurstellende kwalificatie: "Voeten vlogen van de pedalen"
- 3 uur geleden
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
- 20 minuten geleden
Verstappen verklaart privacy dochter Lily: "Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil"
- Vandaag 16:33
- 3
Grand Prix van Canada
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?
Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA
Antonelli twee keer in het gras in gevecht met Russell: "Ik werd eraf geduwd"
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
- 20 minuten geleden
FIA lanceert weerswaarschuwing voor Grand Prix van Canada
- 1 minuut geleden
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'
- 8 minuten geleden
Antonelli iets rustiger op persconferentie: 'Maar geluk dat we niet allebei crashten'
- 32 minuten geleden
Stella verwijst Red Bull-transfer Piastri naar de prullenbak: "Het is heel duidelijk"
- 44 minuten geleden
Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"
- 56 minuten geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 13:20
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei