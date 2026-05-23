Diskwalificatie dreigt nadat FIA technische overtreding ontdekt na Sprint in Canada
Esteban Ocon hangt mogelijk een diskwalificatie boven het hoofd na afloop van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada. De coureur van Haas is door de technische gedelegeerde van de autosportbond, Jo Bauer, doorverwezen naar de stewards vanwege een overtreding.
Uit een officieel document van de FIA blijkt dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de bolide met startnummer 31, die van Ocon dus. In eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Fransman. "Op de grid werd de bandenspanning van auto nummer 31 om 11:51 uur [lokale tijd] gecontroleerd en alle wielen werden om 11:52 uur op de auto gemonteerd, wat allemaal in overeenstemming was met de Tyre Operating Procedures in FIA-F1-DOC-062A", zo schreef Jo Bauer in zijn rapport aan de stewards. Enkele minuten later ging het echter mis bij het team van Haas.
Lucht uit de linker achterband gelaten
De technische gedelegeerde nam kort voor de start een opmerkelijke handeling waar bij de wagen van Ocon. "Maar om 11:56 uur werd er lucht uit de linker achterband gelaten terwijl het wiel al op de auto was gemonteerd", aldus Bauer. Omdat dit in strijd is met de strikte protocollen rondom het bandenbeheer, moeten de teamgenoot van Ollie Bearman en de Haas-crew zich nu verantwoorden. "Aangezien dit niet in overeenstemming is met punten 2.2, 2.7 en 2.8 van de Tyre Operating Procedures, verwijs ik deze zaak naar de stewards voor hun overweging", zo sloot Bauer zijn verslag af. Een technische overtreding resulteert negen van de tien keer in een diskwalificatie. Ocon was als dertiende gefinisht, profiterend van een late straf voor Sergio Pérez, die Liam Lawson van de baan had geduwd.
Terwijl de stewards zich buigen over een mogelijke straf of diskwalificatie voor Ocon, is de uitslag aan de kop van het veld al wel duidelijk. De sprintrace in Montreal werd gewonnen door George Russell. De Mercedes-coureur wist na een gevecht zijn teamgenoot Kimi Antonelli en McLaren-rijder Lando Norris achter zich te houden. Max Verstappen kende een moeizamere zaterdag en passeerde de eindstreep als zevende in zijn Red Bull.
