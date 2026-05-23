We zitten om 22:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De F1 Grand Prix van Canada is het vijfde raceweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Er wordt voor de 45e keer geracet op de baan in Montreal. De temperatuur is gezakt naar 21°C en het is bewolkt. Lukt het Mercedes om opnieuw een één-twee te scoren? En waar gaat Max Verstappen zich kwalificeren? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Canada Sort by: Latest Oldest Kampioenschapsstand George Russell is dankzij zijn Sprint-overwinning twee punten dichter bij Andrea Kimi Antonelli gekomen. Max Verstappen vinden we nog altijd op P7 in de tussenstand. Ingreep van Wolff Het grote onderwerp van gesprek na de Sprint was natuurlijk de clash tussen George Russell en Kimi Antonelli. Op een gegeven moment moest zelfs teambaas Toto Wolff ingrijpen. F1 GP Canada: Wolff grijpt in bij ruzie Antonelli met Russell: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!" - GPFans.com Gedurende de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada was er een fel gevecht tussen de twee Zilverpijlen, George Russell en Kimi Antonelli. De... Read this article Aanpassingen bij Red Bull Red Bull Racing is qua afstelling van de RB22 de verkeerde kant opgegaan, maar vanwege parc fermé-reglementen konden er geen wijzigingen doorgevoerd worden tussen de sprintkwalificatie en de Sprint. Dat kon echter wel ná de race van eerder deze zaterdag. Max Verstappen hoopt dat de aanpassingen gaan helpen, maar "dit probleem hebben we al jaren. Het is alleen soms wat erger dan... alleen nu is het wel heel extreem". Zo wijst hij naar de balansproblemen en de bandendegradatie. F1 GP Canada: Verstappen haalt zijn schouders op: "Dít probleem hebben we al jaren" - GPFans.com Max Verstappen heeft een teleurstellende Sprint van de F1 Grand Prix van Canada achter de rug. De coureur van Red Bull Racing kwam niet verder dan de... Read this article Kwalificatie om 22:00 uur Goedenavond en welkom bij het liveblog voor de kwalificatie van de Grand Prix van Canada. De sessie die de startopstelling van de zondagsrace gaat bepalen, begint om 22:00 uur Nederlandse tijd.

