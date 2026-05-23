Kimi Antonelli heeft in navolging van George Russell gereageerd op hun felle onderlinge duel tijdens de sprintrace in Canada. De twee teamgenoten bij Mercedes raakten verwikkeld in een intens gevecht op het Circuit Gilles Villeneuve, waarbij de Brit uiteindelijk de overwinning greep en de negentienjarige Italiaan als derde over de streep kwam.

De strijd tussen de twee rijders van de 'Zilverpijlen' staat momenteel op scherp, aangezien zij de eerste twee plekken in het wereldkampioenschap bezetten. Antonelli leidt de dans met 106 punten, terwijl de racewinnaar van vandaag is opgeklommen naar 88 punten. Tijdens de korte race in Montreal beklaagde de jonge koploper zich meermaals via de boordradio dat hij door zijn meer ervaren stalgenoot van de baan werd gedrukt in de eerste en achtste bocht. De wedstrijdleiding zag echter geen reden om in te grijpen en deelde geen straf uit, waarna teambaas Toto Wolff zelfs via de radio moest ingrijpen om zijn pupil tot kalmte te manen.

Artikel gaat verder onder video

Goed ernaast

Antonelli bekijkt de situatie net iets anders dan teammaat Russell, die met name benadrukte dat inhalen op die plek haast onmogelijk is. Toch toont eveneens begrip voor de verdedigende acties. "Ik denk dat als je er goed naast zit, je vrijwel overal kunt inhalen", reageert Antonelli. "Natuurlijk zijn er bochten waar het moeilijker is, maar ik denk niet dat er nog nooit een inhaalactie buitenom in bocht één is geweest", legt de coureur uit die bezig is aan zijn tweede volledige jaar in de koningsklasse.

Crash voorkomen

Uiteindelijk kan de WK-leider leven met de afloop van het harde gevecht. "Ik ben het ermee eens dat hij natuurlijk zijn positie verdedigde, dus ja, het was gewoon hard racen. Natuurlijk hebben we allebei geluk dat we niet crashen, maar aan het eind van de dag was het nog steeds een erg leuke race", besluit de Italiaan. Na de sprintrace, waarin Lando Norris nog wist te profiteren van het Mercedes-duel door de tweede plaats te pakken en de top drie binnen twee seconden van elkaar finishte, moeten de coureurs zich snel weer opladen. Vandaag staat namelijk ook nog de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma. Deze sessie begint om 22:00 uur Nederlandse tijd.

Gerelateerd