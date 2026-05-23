Verstappen in Canada

Verstappen voelt zich niet gehoord bij Red Bull: 'Zo vreemd allemaal, lijkt of ze het niet weten'

Verstappen in Canada — Foto: © IMAGO
1 reactie

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kwam op zaterdag in de kwalificatie niet verder dan de zesde plek in een moeizame sessie. Hij was tijdens de sessie veelvuldig te horen op de radio, maar dat bleek aan dovemansoren gericht, zo weten we nu. De Nederlander laat na afloop weinig heel van zijn team in Canada.

Na afloop van de teleurstellende sessie verschijnt Verstappen met de nodige frustraties voor de camera van Viaplay: "Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Zo vreemd allemaal. Hoe meer ik reed, hoe langzamer ik ging op de rechte stuk. Dan haalde ik rondetijd op in de bochten, maar verloor ik meer dan ik won op de rechte stukken. Ik heb het een paar keer gevraagd, maar ik kreeg niks. Geen feedback. Ik heb maar gewoon mijn rondjes gereden. Dat was niet al te best. Uiteindelijk maakt het allemaal niks uit."

Hadjar zijn afstelling

Het is duidelijk dat Verstappen even geen goed woord voor zijn team over heeft: "Ze zullen het zelf ook wel niet weten. Ik heb geen idee, het is allemaal een beetje raar." Isack Hadjar had wél een goed gevoel in de auto. Verstappen wil er niks van weten: "Ik heb het wel eens geprobeerd met die auto, dat wou het team. Dan zei ik: doe maar. Dat was niet de juiste weg, dat was wel te raden. Dan weet je het in ieder geval zeker. Ik heb het al vaker geprobeerd, het werkt nooit. Zij zijn ervan overtuigd, maar het is duidelijk dat het niet werkt", zo besluit hij zijn vlammende betoog.

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Canada

