Hamilton, Alonso, Stroll en Pérez op het matje geroepen bij stewards na kwalificatie
De FIA heeft na de kwalificatie voor de race in Canada nog een fors aantal coureurs opgeroepen om zichzelf te komen melden bij de wedstrijdleiding, dit wegens verschillende overtredingen. De kwalificatie-uitslag ligt daardoor dus nog verre van vast.
Kimi Antonelli heeft de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada afgesloten als tweede. Net op het moment dat hij wellicht al intern een feestje aan het vieren was, kwam toch nog George Russell als een duveltje uit een doosje over de streep om ternauwernood de pole voor zijn neus weg te vegen. Daarachter was het een kwalificatie met een hoop verhalen. Zo had Max Verstappen het zwaar, leek Isack Hadjar lang op weg naar een topresultaat en waren er naar afloop ook nog de nodige oproepen voor coureurs om een bezoekje aan de stewards te brengen.
FIA roept coureurs naar wedstrijdleiding
De kwalificatie was om 23:00 uur Nederlandse tijd afgerond, al betekent het nog niet dat we de definitieve uitslag te pakken hebben. De FIA heeft namelijk bekend gemaakt dat er nog een fors aantal coureurs op bezoek mogen bij de wedstrijdleiding. Fernando Alonso ligt onder het vergrootglas wegens een unsafe release. Lance Stroll moet langskomen wegens vermeende impeding én het naar buiten rijden in mogelijke onveilige omstandigheden. Sergio Pérez mag langskomen wegens een vermeend incident met Alonso, terwijl ook Lewis Hamilton nog even op bezoek mag komen wegens het mogelijk hinderen van Pierre Gasly,
