Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"

George Russell heeft in Montreal voor de tweede keer dit weekend beslag gelegd op de eerste startplaats. De Brit bleef met een 1:12.578 de concurrentie voor. Teammaat Kimi Antonelli eindigde ook dit keer vlak achter zijn concurrent.

Het circuit in Canada en Russell zijn al enkele jaren een goede combinatie. De Brit komt vrijwel altijd goed voor de dag op Albert Park en is momenteel bezig aan een ijzersterk weekend. Russell legde vrijdagavond al beslag op pole position voor de sprintrace, waarna hij de sprint zelf ook wist te winnen. Die goede reeks is de nummer twee in het wereldkampioenschap op zaterdagavond doorgezet. Russell wist Antonelli met 68 duizendsten achter zich te houden. De volledige top tien zag overigens binnen zeven tienden van een seconde, wat een goed teken is voor de competitiviteit van het veld.

Russell pakt pole uit het niets

"Het is altijd moeilijk om na een sprintrace weer in te stappen voor een kwalificatie", vertelt Russell na afloop. "We hebben wat aanpassingen gedaan, we moeten nog even bekijken of dat goed is geweest. Die laatste ronde kwam echt uit het niets. Het is fantastisch als het op het eind ineens uit het niets allemaal samenkomt. We hebben wat veranderingen doorgevoerd met het oog op het weerbericht van morgen, en dat heeft ons niet geholpen. Maar het is me gelukt om mij rijstijl voor die laatste ronde wat aan te passen en dat heeft goed uitgepakt."

