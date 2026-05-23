Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
George Russell heeft in Montreal voor de tweede keer dit weekend beslag gelegd op de eerste startplaats. De Brit bleef met een 1:12.578 de concurrentie voor. Teammaat Kimi Antonelli eindigde ook dit keer vlak achter zijn concurrent.
Het circuit in Canada en Russell zijn al enkele jaren een goede combinatie. De Brit komt vrijwel altijd goed voor de dag op Albert Park en is momenteel bezig aan een ijzersterk weekend. Russell legde vrijdagavond al beslag op pole position voor de sprintrace, waarna hij de sprint zelf ook wist te winnen. Die goede reeks is de nummer twee in het wereldkampioenschap op zaterdagavond doorgezet. Russell wist Antonelli met 68 duizendsten achter zich te houden. De volledige top tien zag overigens binnen zeven tienden van een seconde, wat een goed teken is voor de competitiviteit van het veld.
Russell pakt pole uit het niets
"Het is altijd moeilijk om na een sprintrace weer in te stappen voor een kwalificatie", vertelt Russell na afloop. "We hebben wat aanpassingen gedaan, we moeten nog even bekijken of dat goed is geweest. Die laatste ronde kwam echt uit het niets. Het is fantastisch als het op het eind ineens uit het niets allemaal samenkomt. We hebben wat veranderingen doorgevoerd met het oog op het weerbericht van morgen, en dat heeft ons niet geholpen. Maar het is me gelukt om mij rijstijl voor die laatste ronde wat aan te passen en dat heeft goed uitgepakt."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
- Gisteren 19:04
- 6
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"
- Gisteren 18:22
- 8
Perfecte zaterdag voor Russell in Canada, maar Wolff grijpt in na Antonelli-ruzie | GPFans Recap
- 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Canada: Norris snelste halverwege Q3, Red Bull plotseling buiten top vijf
- 3 uur geleden
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam
Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?
Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA
Net binnen
Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam
- 2 uur geleden
Perfecte zaterdag voor Russell in Canada, maar Wolff grijpt in na Antonelli-ruzie | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Verstappen voelt zich niet gehoord bij Red Bull: 'Zo vreemd allemaal, lijkt of ze het niet weten'
- 1 uur geleden
- 1
Hamilton, Alonso, Stroll en Pérez op het matje geroepen bij stewards na kwalificatie
- 1 uur geleden
Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
- 2 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Canada: Norris snelste halverwege Q3, Red Bull plotseling buiten top vijf
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei