close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Russell after taking sprint pole in Canada

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"

Russell after taking sprint pole in Canada — Foto: © IMAGO

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

George Russell heeft in Montreal voor de tweede keer dit weekend beslag gelegd op de eerste startplaats. De Brit bleef met een 1:12.578 de concurrentie voor. Teammaat Kimi Antonelli eindigde ook dit keer vlak achter zijn concurrent.

Het circuit in Canada en Russell zijn al enkele jaren een goede combinatie. De Brit komt vrijwel altijd goed voor de dag op Albert Park en is momenteel bezig aan een ijzersterk weekend. Russell legde vrijdagavond al beslag op pole position voor de sprintrace, waarna hij de sprint zelf ook wist te winnen. Die goede reeks is de nummer twee in het wereldkampioenschap op zaterdagavond doorgezet. Russell wist Antonelli met 68 duizendsten achter zich te houden. De volledige top tien zag overigens binnen zeven tienden van een seconde, wat een goed teken is voor de competitiviteit van het veld.

Russell pakt pole uit het niets

"Het is altijd moeilijk om na een sprintrace weer in te stappen voor een kwalificatie", vertelt Russell na afloop. "We hebben wat aanpassingen gedaan, we moeten nog even bekijken of dat goed is geweest. Die laatste ronde kwam echt uit het niets. Het is fantastisch als het op het eind ineens uit het niets allemaal samenkomt. We hebben wat veranderingen doorgevoerd met het oog op het weerbericht van morgen, en dat heeft ons niet geholpen. Maar het is me gelukt om mij rijstijl voor die laatste ronde wat aan te passen en dat heeft goed uitgepakt."

Gerelateerd

George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

  • Gisteren 19:04
  • 6
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

  • Gisteren 18:22
  • 8
Perfecte zaterdag voor Russell in Canada, maar Wolff grijpt in na Antonelli-ruzie | GPFans Recap Recap

Perfecte zaterdag voor Russell in Canada, maar Wolff grijpt in na Antonelli-ruzie | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Canada: Norris snelste halverwege Q3, Red Bull plotseling buiten top vijf Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Canada: Norris snelste halverwege Q3, Red Bull plotseling buiten top vijf

  • 3 uur geleden
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'

Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'

  • 3 uur geleden
Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"

Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"

  • Gisteren 20:50

Net binnen

23-5
Recap
Perfecte zaterdag voor Russell in Canada, maar Wolff grijpt in na Antonelli-ruzie | GPFans Recap
23-5
Verstappen voelt zich niet gehoord bij Red Bull: 'Zo vreemd allemaal, lijkt of ze het niet weten'
23-5
Hamilton, Alonso, Stroll en Pérez op het matje geroepen bij stewards na kwalificatie
23-5
Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam
23-5
Live
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Canada: Norris snelste halverwege Q3, Red Bull plotseling buiten top vijf
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets" George Russell

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"

2 uur geleden
Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam Samenvatting kwalificatie

Zenuwslopende kwalificatie levert polesitter Russell op, Verstappen wederom moeizaam

2 uur geleden
Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen? Laurent Mekies

Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?

Gisteren 20:29
Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA Red Bull

Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA

Gisteren 19:35
Ontdek het op Google Play
x