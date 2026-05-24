De familie van Kyle Busch heeft zaterdagochtend de doodsoorzaak van de 41-jarige NASCAR-coureur bekendgemaakt. De tweevoudig kampioen in de Cup Series overleed afgelopen donderdag aan de gevolgen van een ernstige longontsteking die uitmondde in bloedvergiftiging. Volgens een medische evaluatie leidde dit tot snelle en overweldigende complicaties.

Het publiek werd donderdagochtend voor het eerst op de hoogte gesteld van de ernstige ziekte van de Amerikaan. Busch raakte onwel tijdens een sessie in de racesimulator van Chevrolet in Concord, North Carolina. Uit een vrijgegeven noodoproep bleek dat de coureur op de vloer van de badkamer was aangetroffen. "Ik heb hier iemand die kortademig is, het erg warm heeft, denkt dat hij gaat flauwvallen en een beetje bloed opgeeft", aldus de beller. Niet veel later werd de coureur in het ziekenhuis opgenomen, waar hij later is overleden. Busch stond op dat moment 24e in het kampioenschap voor het team van Richard Childress Racing.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere gezondheidsklachten en een opvallende uitspraak

In de aanloop naar zijn overlijden kampte de rijder al langer met fysieke ongemakken. Op 10 mei vroeg hij na de race op Watkins Glen via de boordradio om een bezoek van de reizende NASCAR-arts Dr. Bill Heisel. "Ik ben kapot", vertelde hij destijds aan zijn team. De week daarna had hij nog steeds last van zijn bijholtes. Desondanks bleef hij actief op de baan: de vrijdag voor zijn dood won hij nog de Craftsman Truck Series-race op Dover Motor Speedway voor Spire Motorsports en dinsdagavond was hij aanwezig bij de opening van een kartbaan van Andretti. Na zijn zege in Dover deed hij een uitspraak die achteraf extra zwaar binnenkomt: "Omdat je nooit weet wanneer de laatste is".

NASCAR-gemeenschap herdenkt de man achter 'Rowdy'

Binnen de paddock wordt met grote verslagenheid gereageerd op het onverwachte verlies. Hoewel de coureur vaak werd gezien als een polariserend figuur, benadrukken collega’s vooral zijn behulpzame kant. Daniel Suárez, die in 2014 bij het opleidingsprogramma van Joe Gibbs Racing kwam, vertelde dat Busch hem destijds enorm hielp met advies over racelijnen en kwalificaties. "Hij belde me misschien dertig tot vijfendertig keer in de loop van een jaar", aldus de Mexicaan. Ook voormalig teameigenaar Joe Gibbs prees het karakter van zijn pupil. Volgens Gibbs had de rijder buiten het circuit een goed gevoel voor humor. "Of het nu in een auto was en hij allerlei domme liedjes zong, hij ging er altijd vol voor", herinnerde Gibbs zich.

Rivalen begraven de strijdbijl

Zelfs zijn grootste rivalen op de baan toonden respect na het nieuws. Brad Keselowski gaf aan dat hun moeizame relatie de laatste jaren aan het ontdooien was en hoopte stiekem dat ze ooit samen in de Hall of Fame zouden belanden. Joey Logano voegde daaraan toe dat de strijdbijl na een carrière vaak wordt begraven. "Het was natuurlijk veel te jong en veel te vroeg", stelde Logano. NASCAR-topman Steve O’Donnell erkende dat de leiding regelmatig de degens kruiste met de uitgesproken coureur. "Maar ik zou er veel geld voor over hebben om nog een paar gevechten in de toekomst te mogen voeren", liet O’Donnell optekenen.

Toekomst van startnummer 8

De familie heeft inmiddels gevraagd om privacy en begrip tijdens deze moeilijke periode. Zijn laatste werkgever, Richard Childress Racing, heeft besloten om voorlopig niet meer met het bekende startnummer 8 te rijden. De renstal is van plan om dit nummer in de toekomst te reserveren voor Brexton Busch, de zoon van de overleden coureur.

Gerelateerd