FIA verwacht regen in Montreal en voert Rain Hazard door, maar wat betekent dit precies?
De FIA heeft voor de F1 Grand Prix van Canada officieel de zogeheten 'Rain Hazard' uitgeroepen. Vanwege de wisselvallige weersomstandigheden in Montreal treedt deze nieuwe regel uit het reglement in werking. Deze nieuwe regel, die vlak voor de start van het Formule 1-seizoen 2026 werd geïntroduceerd, is specifiek ontworpen om de veiligheid te waarborgen en technische problemen met de actieve aerodynamica te voorkomen wanneer het regent.
Volgens artikel B1.5.11 van de reglementen wordt een Rain Hazard geactiveerd wanneer de officiële weerdienst een neerslagkans van meer dan veertig procent voorspelt voor de race, of wanneer de wedstrijdleider dit op eigen initiatief nodig acht. Voor de Grand Prix van vandaag moest dit uiterlijk twee uur voor de start van de kwalificatie van zaterdag worden gecommuniceerd. De weerdienst schat de kans op regen voor de race die om 22:00 uur Nederlandse tijd begint, in op veertig tot vijftig procent bij een temperatuur van twaalf à dertien graden Celsius. Eenmaal uitgeroepen, blijft de Rain Hazard-status vanaf de kwalificatie van kracht.
Gevolgen voor de actieve aerodynamica
De introductie van deze regel hangt direct samen met de complexe aerodynamica van de nieuwe generatie bolides. Wanneer de auto's op de rechte stukken rijden, neemt de neerwaartse druk af omdat de vleugels openstaan in de zogeheten Straight Mode, en dan wordt de wagen minder hard naar het asfalt gedrukt. Teams berekenen hun rijhoogte op basis van deze hoge snelheden. Als de actieve aerodynamica vanwege de regen echter wordt uitgeschakeld, blijft de voorvleugel in de bochtenstand staan. De extra downforce zorgt ervoor dat de bolide meer naar het asfalt gedrukt, wat leidt tot meer dan de berekende slijtage van de vloerplank en een mogelijke diskwalificatie.
Specifieke aanpassingen in parc fermé toegestaan
Om dit probleem te tackelen, mogen de renstallen onder de Rain Hazard-status ingrijpen terwijl de auto's normaal gesproken in parc fermé staan. In het document FIA-F1-DOC080 is vastgelegd dat monteurs de rijhoogte mogen verhogen en de instellingen van de actieve voorvleugel mogen aanpassen om de neerwaartse druk te verminderen. Hierdoor wordt de vloerplank beschermd om zo een diskwalificatie aan het einde van de zondag te voorkomen, en krijgen de teams geen gridstraf voor het breken van de parc fermé-regels. Normaal gesproken moet je namelijk van de auto's afblijven tussen de kwalificatie en de race. Daarnaast wordt in natte omstandigheden het gebruik van de nieuwe Boost Mode verboden om onvoorspelbare uitschieters in het vermogen te voorkomen.
Deze reglementen rondom de regendreiging wordt gedurende de eerste fase van het seizoen geëvalueerd om te kijken of ze in de praktijk werken zoals bedoeld. Vanaf de Grand Prix van Oostenrijk, die in het laatste weekend van juni op de kalender staat, beslist de autosportbond of de huidige werkwijze behouden blijft of dat er meer regelaanpassingen komen.
