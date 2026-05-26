Max Verstappen weet nog niet zeker of hij komend seizoen ook in de Formule 1 rijdt. De Red Bull-coureur heeft geëist dat de sport haar reglementen met betrekking tot de batterij aanpast voor volgend jaar, maar of dat gaat gebeuren, is nog onzeker. Mocht Verstappen vertrekken uit de F1, dan is dat volgens Russell geen ramp. "De Formule 1 is groter dan welke coureur dan ook", zegt hij.

Verstappen heeft in principe nog een tot medio 2028 doorlopend contract bij Red Bull, maar de kans is aanwezig dat hij deze niet volledig uitdient. Alles hangt af van in welke richting de sport zich gaat begeven, zo heeft de Nederlander laten weten. Verstappen vindt het elektrische gedeelte, en dan met name de impact van de batterij, helemaal niks. Het feit dat coureurs niet overal meer vol gas kunnen gaan en alleen maar bezig zijn met het opladen van de batterij, stoot hem tegen de borst. Verstappen was niet de enige met hevige kritiek op de nieuwe reglementen en dus werd er door de sport uiteindelijk toch gekeken of er dingen verbeterd konden worden. Men overweegt nu volgend jaar de impact van het elektrische gedeelte te verlagen, maar zeker is dit nog niet.

De Formule 1 is groter dan Max Verstappen

Verstappen lijkt zijn toekomst te laten afhangen van hoe de Formule 1 zich in de nabije toekomst ontwikkelt. De kans bestaat dan ook dat hij er na dit seizoen de brui aan geeft. Toen Mercedes-coureur Russell gevraagd werd naar hoe hij keek naar een mogelijk vertrek van Verstappen, reageerde hij als volgt: "De Formule 1 is groter dan welke coureur dan ook. Je wilt Max niet kwijt, want we vinden het allemaal leuk om tegen hem te racen. Het hoort er gewoon bij in de Formule 1."

Russell: er is voor Verstappen niet veel meer te bereiken in F1

Russell kan de gedachtengang van Verstappen wel begrijpen, zeker omdat hij alles al gewonnen heeft wat er te winnen valt in de koningsklasse. "Hij heeft bereikt waar de meeste coureurs van dromen, namelijk het winnen van een kampioenschap. Hij heeft er vier. Uiteindelijk kom je op een punt in het leven... er is niet veel meer voor hem te bereiken in de Formule 1. Hij heeft alles bereikt, misschien kan hij nu de records proberen te verbreken."

