Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt er wel een heel groot verhaal gemaakt van de onderonsjes tussen Kimi Antonelli en George Russell tijdens de sprintrace in Montreal. De Oostenrijker trekt na de actie van de Engelsman de vergelijking met Max Verstappen en wijst naar een ‘logische’ beweging van Russell.

Het gaat er alleszins op lijken dat Antonelli samen met Russell gaat bepalen wie er aan het einde van het jaar met het kampioenschap naar huis gaat. De afgelopen wedstrijden ging het nog vrij gemoedelijk tussen het duo en de verwachting was dat er mogelijk een situatie zoals vorig jaar bij McLaren zou ontstaan, waarbij beide coureurs de titel willen grijpen, maar zich ook vooral aan de teamorders houden. Tijdens de sprintrace in Canada werd echter duidelijk dat Mercedes de coureurs iets meer vrijheid geeft en het eerste echte vuurwerk tussen Russell en Antonelli was zaterdag dan ook te zien.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes-teambaas genoot wel van gevecht

Wolff legt in gesprek met Sky Sports F1 uit dat hij er eigenlijk wel van genoot: "Het was goed, zoals sport ook zou moeten zijn. Of het nu om een gevecht binnen een team gaat of daarbuiten." Daarnaast kan Wolff leunen op de ervaring uit 2016: "We hebben deze emoties natuurlijk ook gehad met Nico [Rosberg] en Lewis [Hamilton]."

Afspraken

Daarnaast onthult Wolff het gesprek dat achteraf plaatsvond, waarbij het team de verantwoordelijkheid bij het rijdersduo heeft neergelegd: "We hebben ze in een kamer gezet en gevraagd: 'Hoe willen jullie gaan racen?' Racen jullie met elkaar alsof het elke andere coureur is? Wat ik overigens prima vind, en dan kies je ervoor om geen ruimte te laten. Of laat je wel de ruimte over? Wat ik eigenlijk niet verwacht, want ze racen om te winnen en ze vechten voor een kampioenschap. We hebben afgesproken dat we ze vertrouwen en dat ze weten hoe ze moeten ‘pushen’."

'Verstappen had nooit ruimte gelaten'

Wolff is wel glashelder over de actie zelf, die als het om Antonelli en bijvoorbeeld Lando Norris was geweest, wel bij de FIA gemeld zou worden: "Dan hadden we de FIA op de hoogte gebracht." Daarnaast wijst hij naar Max Verstappen: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten? Nee. Had Verstappen de deur wagenwijd opengezet? Dat zou hij nooit doen."

Toto Wolff reveals some of what he said to George Russell and Kimi Antonelli after the pair battled it out in the Canadian GP Sprint ?️? pic.twitter.com/9l0OabCZzu — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 23, 2026

Gerelateerd