Red Bull deelt steek onder water uit aan Russell met opvallende social media-post
Het socialmedia-team van Red Bull Racing had nog een appeltje te schillen met George Russell, zo bleek nadat de Engelsman was uitgevallen en daarbij woest diverse onderdelen uit zijn wagen gooide. Red Bull haakte daar slim op in en haalde een eerdere opmerking van de Engelsman erbij, toen hij kritiek had op Max Verstappen.
Tijdens het raceweekend in Qatar in 2024 waren het Russell en Verstappen die het met elkaar aan de stok hadden. De Nederlander stond op poleposition, maar liep die uiteindelijk mis omdat hij één positie gridstraf kreeg nadat hij Russell tijdens zijn afkoelronde in de weg zou hebben gezeten. Verstappen vond dat hem een straf werd aangenaaid. Russell verklaarde het weekend erop dat de Nederlander een voorbeeldfunctie had en vertelde: “Hij kan geen tegenslag aan. Wanneer de dingen niet gaan zoals hij wil, reageert hij met onnodige woede en bijna geweld.”
Red Bull haakt in op DNF Russell
Het socialmedia-team van Red Bull was die uitspraak niet vergeten en kon het niet laten om in te haken op het moment waarop Russell woedend uit de W17 klom in Canada.
