Toto Wolff

Wolff gaat ingrijpen als gevechten Antonelli en Russell zo doorgaan: 'Een tandje minder'

Toto Wolff — Foto: © IMAGO
Wolff gaat ingrijpen als gevechten Antonelli en Russell zo doorgaan: 'Een tandje minder'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff bestaat de kans dat hij in de toekomst zal ingrijpen wanneer zijn coureurs George Russell en Kimi Antonelli het op de baan met elkaar aan de stok krijgen. De Oostenrijker zag zijn rijders afgelopen weekend tijdens de races in Canada hard met elkaar in gevecht gaan en waarschuwt dat het team dit niet oneindig door kan laten gaan.

Het Mercedes-AMG Petronas F1 Team maakt momenteel een sterke fase door, waarbij de negentienjarige Antonelli na de race in Montreal de leiding in het wereldkampioenschap stevig in handen heeft. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen. In de eerste helft van de Grand Prix vochten Antonelli en Russell consequent hard om de leiding in de wedstrijd. Hoewel Wolff genoot van het spektakel op het asfalt, benadrukt hij dat de teambelangen altijd vooropstaan.

Gevaar voor dubbele uitvalbeurt

Terugblikkend op het gevecht op het Circuit Gilles Villeneuve stelt Wolff dat het publiek de grote winnaar was, maar dat de realiteit op de pitmuur heel anders aanvoelde. "Het is achteraf altijd makkelijk om te zeggen dat het geweldig was voor het team en de sport, en dat we allemaal hebben genoten van het gevecht", zo laat hij optekenen. "Dat is tot op zekere hoogte waar, maar er is ook een andere kant waar we naar moeten kijken. Het ging een paar keer maar net goed. Dat Kimi weer naar binnen dook en zijn banden blokkeerde, had in een dubbele uitvalbeurt kunnen eindigen", aldus de teambaas.

'Een tandje terugschroeven'

Eerder liet de aandeelhouder van de renstal al weten dat hij de interne raceregels heeft aangescherpt en dat de coureurs elkaar in principe net zo hard mogen bevechten als de rest van het veld. Daarbij wees hij naar de agressieve rijstijl van Max Verstappen als de nieuwe standaard voor onderlinge duels, waarbij geen van beiden ruimte hoeft te verwachten. Toch trekt Wolff een duidelijke grens wanneer de constructeurspunten in gevaar komen of als het gevecht te veel tijd kost. "Dus hoewel we er vandaag heel sportief uitzien door het toe te staan, kan er een situatie ontstaan waarin we het misschien een tandje terugschroeven", zo besluit hij zijn waarschuwing.

Russell biedt excuses aan voor woede-uitbarsting na uitvalbeurt

Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

Mercedes verdient de complimenten door niet de fout van McLaren te maken | GPFans Raceteam Podcast

