Antonelli kritisch op desastreuze gok McLaren: "Ik was verrast"

Volgens racewinnaar Kimi Antonelli heeft McLaren een flinke strategische misser begaan tijdens de start van de Grand Prix van Canada. De negentienjarige Italiaan stelt dat het Britse team een onnodig groot risico nam door als enige op intermediate-banden te starten, terwijl de rest van het veld voor slicks koos in de lichte regen. Dat laat de Mercedes-coureur weten tijdens de persconferentie na afloop van de race in Montreal.

Hoewel er voorafgaand aan de start wat druppels vielen op het Circuit Gilles Villeneuve, oordeelde vrijwel de hele grid dat de baan droog genoeg was voor de profielloze banden. McLaren besloot echter een andere weg in te slaan en zette in op een nattere openingsfase. Die keuze pakte verkeerd uit, aangezien het asfalt al na enkele ronden volledig droog was. Hoewel Lando Norris nog wel heel kort het voordeel had bij de start en de leiding wist te pakken, zakte hij daarna ver terug. Ook Oscar Piastri moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats.

Antonelli verbaasd over bandenkeuze McLaren

Antonelli legt uit dat de omstandigheden vlak voor de start inderdaad verraderlijk waren, maar niet ernstig genoeg voor regenbanden. "Het was geen makkelijke situatie, want het begon iets harder te miezeren", blikt Antonelli terug. "Je kon zien dat het een beetje nat begon te worden, maar we wisten, of we hadden in ieder geval het vertrouwen, dat het niet lang zou duren en dat we het konden overleven. Dus kozen we uiteraard voor slicks", aldus de kersverse racewinnaar.

Dan wijst de jonge coureur op de opmerkelijke tactiek van de concurrentie. "Ik was verrast om de McLarens op inters te zien, vooral omdat ik denk dat zij de enigen waren", doelt hij op de afwijkende strategie. "Het was een enorme gok. Als het was gaan regenen, was het heel goed voor ze geweest, maar dat gebeurde niet", concludeert Antonelli. McLaren was overigens niet geheel alleen in haar keuze voor de inters.

Openingsfase wel lastig op slicks

Dat de startfase met de compleet nieuwe 2026-bolides op slicks niet zonder gevaar was, erkent de WK-leider overigens wel. "De start was niet makkelijk, je blokkeerde heel snel en de kerbstones waren de eerste paar ronden een beetje listig. Het waren geen makkelijke omstandigheden, maar toen de auto eenmaal op gang was, was de baan na een paar ronden volledig droog en prima om op te racen", besluit de Mercedes-kopman.

