Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
Volgens Lewis Hamilton hoeft Kimi Antonelli niet te rekenen op extra advies in de strijd om de wereldtitel. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de twee simpelweg concurrenten van elkaar zijn en blikt tegelijkertijd terug op zijn eigen debuutjaar in de Formule 1 in 2007. De Britse coureur liet dit weten na afloop van Grand Prix van Canada, waarin hij achter Antonelli als tweede over de lijn kwam.
Tijdens de race in Montreal kwam Antonelli als winnaar uit de bus, nadat hij in de beginfase een intens duel uitvocht met teamgenoot én concurrent George Russell. De Brit viel echter uit met problemen en daardoor kon Antonelli verder uitlopen in het kampioenschap. De jonge Italiaan beleeft momenteel een uiterst succesvol seizoen bij Mercedes en leidt het wereldkampioenschap met 131 punten. Hamilton finishte als tweede en mocht daardoor, samen met Antonelli en Max Verstappen, aanschuiven bij de persconferentie na afloop. Of de zevenvoudig wereldkampioen wellicht tips heeft voor de Antonelli in zijn strijd om de wereldtitel? Het antwoord van Hamilton is duidelijk.
Hamilton stopt met tips richting Antonelli
Tijdens de persconferentie wees Hamilton de suggestie om als mentor op te treden direct van de hand. "Ik denk dat jullie vergeten dat we concurrenten zijn", stelt de Ferrari-coureur. "Hij levert al fantastisch werk. Ik ga hem geen extra tips meer geven". Vervolgens trok de oud-coureur van McLaren de vergelijking met zijn eigen eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport. "Voor mij persoonlijk was 2007 het jaar waarin ik meestreed. Dat was veel. Ik was met 22 jaar iets ouder dan Kimi nu is. De dingen waren destijds anders".
In dat bewuste debuutjaar pakte Hamilton direct twaalf podiumplaatsen en vier overwinningen, maar de begeleiding liet volgens hem te wensen over. De huidige nummer vijf in de WK-stand ziet een groot contrast met de huidige situatie bij zijn voormalige werkgever in Brackley. "Ik denk niet dat ik destijds hetzelfde ondersteuningssysteem had als hij nu heeft. Toto Wolff heeft fantastisch werk geleverd door hem te omringen met de juiste steun en dat voelde ik absoluut niet".
Hamilton kreeg zelf weinig begeleiding in jonge jaren
Ondanks de indrukwekkende statistieken uit zijn eerste jaar, ontbrak het destijds aan de juiste basis om stabiliteit te garanderen. "Het team was aardig en alles, maar de juiste elementen waren niet aanwezig om je te ondersteunen, stabiel te houden en te begeleiden", blikt de ervaren rijder terug op zijn tijd bij McLaren. "Het was behoorlijk intens, vooral in mijn eerste jaar. Maar ik zou het voor geen goud willen ruilen"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- Gisteren 22:00
- 6
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
- 54 minuten geleden
- 1
Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
- 23 mei 2026 19:04
- 7
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"
- 23 mei 2026 18:22
- 8
Grand Prix van Canada
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
- 19 minuten geleden
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
- 36 minuten geleden
- 3
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
- 54 minuten geleden
- 1
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 1 uur geleden
- 3
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
- 1 uur geleden
VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei