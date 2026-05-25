Volgens Lewis Hamilton hoeft Kimi Antonelli niet te rekenen op extra advies in de strijd om de wereldtitel. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de twee simpelweg concurrenten van elkaar zijn en blikt tegelijkertijd terug op zijn eigen debuutjaar in de Formule 1 in 2007. De Britse coureur liet dit weten na afloop van Grand Prix van Canada, waarin hij achter Antonelli als tweede over de lijn kwam.

Tijdens de race in Montreal kwam Antonelli als winnaar uit de bus, nadat hij in de beginfase een intens duel uitvocht met teamgenoot én concurrent George Russell. De Brit viel echter uit met problemen en daardoor kon Antonelli verder uitlopen in het kampioenschap. De jonge Italiaan beleeft momenteel een uiterst succesvol seizoen bij Mercedes en leidt het wereldkampioenschap met 131 punten. Hamilton finishte als tweede en mocht daardoor, samen met Antonelli en Max Verstappen, aanschuiven bij de persconferentie na afloop. Of de zevenvoudig wereldkampioen wellicht tips heeft voor de Antonelli in zijn strijd om de wereldtitel? Het antwoord van Hamilton is duidelijk.

Hamilton stopt met tips richting Antonelli

Tijdens de persconferentie wees Hamilton de suggestie om als mentor op te treden direct van de hand. "Ik denk dat jullie vergeten dat we concurrenten zijn", stelt de Ferrari-coureur. "Hij levert al fantastisch werk. Ik ga hem geen extra tips meer geven". Vervolgens trok de oud-coureur van McLaren de vergelijking met zijn eigen eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport. "Voor mij persoonlijk was 2007 het jaar waarin ik meestreed. Dat was veel. Ik was met 22 jaar iets ouder dan Kimi nu is. De dingen waren destijds anders".

In dat bewuste debuutjaar pakte Hamilton direct twaalf podiumplaatsen en vier overwinningen, maar de begeleiding liet volgens hem te wensen over. De huidige nummer vijf in de WK-stand ziet een groot contrast met de huidige situatie bij zijn voormalige werkgever in Brackley. "Ik denk niet dat ik destijds hetzelfde ondersteuningssysteem had als hij nu heeft. Toto Wolff heeft fantastisch werk geleverd door hem te omringen met de juiste steun en dat voelde ik absoluut niet".

Hamilton kreeg zelf weinig begeleiding in jonge jaren

Ondanks de indrukwekkende statistieken uit zijn eerste jaar, ontbrak het destijds aan de juiste basis om stabiliteit te garanderen. "Het team was aardig en alles, maar de juiste elementen waren niet aanwezig om je te ondersteunen, stabiel te houden en te begeleiden", blikt de ervaren rijder terug op zijn tijd bij McLaren. "Het was behoorlijk intens, vooral in mijn eerste jaar. Maar ik zou het voor geen goud willen ruilen"

