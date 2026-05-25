VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"
Voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout was het een prima editie van de Indy 500. De Nederlander werd uiteindelijk als zesde afgevlagd en legt na afloop uit dat hij vooral trots is dat alles uit de wagen is gehaald wat erin zat.
De grote winnaar van de Indy 500 is uiteindelijk Felix Rosenqvist, die de zege wist te pakken na een enerverende race. Zo werd de wedstrijd even gestaakt vanwege regendruppels en waren er diverse gele vlaggen voor de schuivers, waarbij meerdere grote namen hun race zagen eindigen.
Pitstop verkeerd getimed
Voor VeeKay gold dat niet, want hij kwam uiteindelijk als zesde over de streep en pakte daarmee zijn beste resultaat tot nu toe. “M’n beste tot nu toe, dus heel tevreden. Tijdens de eerste gele vlag ervoor gekozen om buiten te blijven, dat bleek niet de juiste keuze te zijn. Toen ging ik van elfde naar 27e of zo. Het was echt een beetje last minute. Met de gele vlaggen op andere momenten had het wel beter kunnen uitpakken,” vertelde hij bij Ziggo Sport.
Brandstof sparen
Ondanks dat gaf VeeKay niet op en koos hij voor een andere tactiek: “Later in de race heb ik honderd ronden een beetje gereden, brandstof bespaard en op het einde een pitstop kunnen besparen. Met die gele vlag op het einde kon ik daardoor nog keihard gaan en ik had een hele goede restart. Heel tevreden met de zesde plek.”
Eindsprint
Na de laatste neutralisatie ging VeeKay er even voor zitten: “Het was niet de makkelijkste. Die eerdere resultaten reed ik de hele race vooraan. Nu heb ik een beetje terug moeten knokken. Risico moeten nemen op het eind, daar waar het telde. Geweldig gedaan door het team. Hier mogen we trots op zijn. Er is één winnaar die heel blij is, maar het beste wat je kunt doen is alles eruit halen, en dat hebben we vandaag gedaan.”
