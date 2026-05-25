close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Rinus 'VeeKay' van Kalmthout, Indy 500, 2026, generic

VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout, Indy 500, 2026, generic — Foto: © IMAGO

VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout was het een prima editie van de Indy 500. De Nederlander werd uiteindelijk als zesde afgevlagd en legt na afloop uit dat hij vooral trots is dat alles uit de wagen is gehaald wat erin zat.

De grote winnaar van de Indy 500 is uiteindelijk Felix Rosenqvist, die de zege wist te pakken na een enerverende race. Zo werd de wedstrijd even gestaakt vanwege regendruppels en waren er diverse gele vlaggen voor de schuivers, waarbij meerdere grote namen hun race zagen eindigen.

Pitstop verkeerd getimed

Voor VeeKay gold dat niet, want hij kwam uiteindelijk als zesde over de streep en pakte daarmee zijn beste resultaat tot nu toe. “M’n beste tot nu toe, dus heel tevreden. Tijdens de eerste gele vlag ervoor gekozen om buiten te blijven, dat bleek niet de juiste keuze te zijn. Toen ging ik van elfde naar 27e of zo. Het was echt een beetje last minute. Met de gele vlaggen op andere momenten had het wel beter kunnen uitpakken,” vertelde hij bij Ziggo Sport.

Brandstof sparen

Ondanks dat gaf VeeKay niet op en koos hij voor een andere tactiek: “Later in de race heb ik honderd ronden een beetje gereden, brandstof bespaard en op het einde een pitstop kunnen besparen. Met die gele vlag op het einde kon ik daardoor nog keihard gaan en ik had een hele goede restart. Heel tevreden met de zesde plek.”

Eindsprint

Na de laatste neutralisatie ging VeeKay er even voor zitten: “Het was niet de makkelijkste. Die eerdere resultaten reed ik de hele race vooraan. Nu heb ik een beetje terug moeten knokken. Risico moeten nemen op het eind, daar waar het telde. Geweldig gedaan door het team. Hier mogen we trots op zijn. Er is één winnaar die heel blij is, maar het beste wat je kunt doen is alles eruit halen, en dat hebben we vandaag gedaan.”

Gerelateerd

Rinus VeeKay Indy 500 Rinus van Kalmthout

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Rosenqvist wint Indianapolis 500 na fotofinish met Malukas, beste resultaat ooit voor VeeKay

Rosenqvist wint Indianapolis 500 na fotofinish met Malukas, beste resultaat ooit voor VeeKay

  • 3 uur geleden
  • 2
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

  • 19 minuten geleden
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News

FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News

  • 36 minuten geleden
  • 3
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada

Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada

  • 54 minuten geleden
  • 1
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

  • 1 uur geleden
  • 3
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"

Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"

  • 1 uur geleden

Net binnen

10:49
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
10:32
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
10:15
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
10:01
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
09:46
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Vandaag 00:45
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Vandaag 00:18 5
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Gisteren 23:52 2
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek George Russell

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

Gisteren 23:02 10
Ontdek het op Google Play
x