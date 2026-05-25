Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven en daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap aanzienlijk vergroot. De negentienjarige coureur van Mercedes was in Montreal te sterk voor de concurrentie en profiteerde optimaal van het uitvallen van zijn teamgenoot George Russell. Door zijn vierde opeenvolgende overwinning van het seizoen kijkt de Italiaan inmiddels tegen een marge van 43 punten aan.

Voordat Russell uitviel in Canada wegens een defect, vocht hij meerdere intense gevechten uit met Antonelli om de leiding in de wedstrijd. De omstandigheden waren tricky en dat zorgde voor een aantal hachelijke situaties. Met name bocht 10 bleek een lastig punt op de baan voor de beide Mercedes-coureurs. Het zorgde echter voor heel wat spektakel - en uiteindelijk was het Antonelli die aan het langste eind trok, al werd hij hierin flink geholpen door technisch falen bij de auto van Russell. Na afloop blikte Antonelli terug op het gevecht met zijn teamgenoot.

Antonelli vocht op de limiet met Russell in Montreal

Antonelli kijkt met een goed gevoel terug op de strijd met zijn Britse stalgenoot, ondanks de uiteindelijke uitvalbeurt van laatstgenoemde. "Het was een erg leuk gevecht met George, om eerlijk te zijn", blikt de racewinnaar terug op de openingsfase. "We zaten behoorlijk op de limiet en het was vandaag niet makkelijk met de wind. Bocht 10 was erg moeilijk. Ik geloof dat hij in de ene ronde blokkeerde, waarna ik er voorbij ging, en vervolgens blokkeerde ik zelf, dus het zat heel dicht bij elkaar".

Nadat Russell het strijdtoneel moest verlaten, kwam de jonge klassementsleider alleen aan de leiding te rijden. Vanaf dat moment verschoof de focus van het verdedigen van zijn positie naar het managen van de auto. De coureur, die in 2025 het stoeltje van Lewis Hamilton overnam, kreeg in de slotfase van zijn stint te maken met slijtage aan het rubber, wat hem dwong om zijn rijstijl aan te passen.

Antonelli kreeg "raar gevoel" in laatste stint

"Toen ik er alleen voor stond, probeerde ik de banden echt te managen omdat ik last begon te krijgen van graining", legt de Mercedes-rijder uit. "Er begon wat graining te ontstaan linksvoor. Het was gewoon een raar gevoel, de band pakte niet echt, maar aan het einde hadden we een goed tempo toen de temperatuur erin kwam". Uiteindelijk wist hij de leiding vast te houden en finishte hij voor Hamilton en Max Verstappen.

Antonelli weigert achterover te leunen na uitbreiden voorsprong

Met zijn overwinning in Canada heeft Antonelli nu een riante voorsprong opgebouwd in de strijd om de wereldtitel. Het gat met de rest van het veld bedraagt momenteel 43 punten, een marge die groter is dan het verschil tussen de leiders in het kampioenschap van vorig jaar. "Ik heb nu wel dit gat, maar dat betekent niet dat ik kan ontspannen en het rustiger aan kan doen", aldus Antonelli. "In plaats daarvan moet ik mijn niveau blijven verhogen en de lat hoger blijven leggen, want het zal niet makkelijk worden en de concurrenten komen dichterbij. George is ook supersnel. Dus ik ga me gewoon op mezelf focussen, genieten van het rijden en proberen zo snel mogelijk te rijden".

