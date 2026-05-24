Kimi Antonelli at Suzuka

Antonelli leeft mee met Russell na zege in Canada: "Jammer voor hem dat hij pech had"

Kimi Antonelli at Suzuka — Foto: © IMAGO

Antonelli leeft mee met Russell na zege in Canada: "Jammer voor hem dat hij pech had"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn voordeel gepakt uit de uitvalbeurt van Mercedes-teamgenoot George Russell in de F1 Grand Prix van Canada. Nooit eerder in de geschiedenis van de koningsklasse kwamen de eerste vier zeges van iemands carrière achter elkaar, maar dat is Antonelli nu dus wel gelukt. De jonge Italiaan reageert na het verder uitbreiden van zijn leiding in de puntenstand.

Antonelli begon vanaf de tweede positie. Hij ging voorbij poleman Russell, maar beide Zilverpijlen werden gepasseerd door Lando Norris. De baan was droog, maar de McLaren stond op intermediates. Het groene rubber was veel makkelijker warm te krijgen in de koude omstandigheden. De intermediates waren voor de long run echter niet de juiste keuze en dus viel Norris meteen weg. Russell en Antonelli vochten vervolgens ronde na ronde om de overwinning, totdat de Brit met mechanische problemen uitviel. Antonelli kon op die manier zegevieren, tien seconden voor Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Zonde van de pech voor Russell

"Het was een erg leuke strijd, eerlijk gezegd, met George", begon Antonelli. "We zaten zo'n beetje op de limiet. En ja, het was niet makkelijk vandaag. Er waren vlagen van wind, waardoor bocht tien erg lastig was." De Mercedes-coureurs gingen vaak wijd bij de haarspeldbocht. "Ik denk dat hij in de ene ronde zijn wielen blokkeerde, en toen ging ik voor hem, en toen blokkeerde ik mijn wielen. Het was dus heel close, en het was jammer voor hem dat hij pech had, want het zou een heel, heel gave strijd zijn geweest."

Na Russells uitvalbeurt was het een kwestie van de race onder controle houden. "Toen ik alleen was, probeerde ik de banden echt goed te managen, want ik begon wat graining te zien op de linker voorband. Het voelde gewoon raar, alsof ik niet echt grip had. Maar uiteindelijk hadden we een goed tempo, toen de temperatuur begon op te lopen." Antonelli kijkt uit naar de Grand Prix van Monaco die over twee weken op de planning staat.

