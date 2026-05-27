Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
George Russell was afgelopen zondag vooral aan het acteren na zijn uitvalbeurt in de F1 Grand Prix van Canada, meent Robert Doornbos. De analist en voormalig Formule 1-coureur stelt dat de Brit dondersgoed wist dat de camera's op hem gericht stonden en dat hij zijn frustraties mede voor de documentaireserie Netflix leek uit te vergroten.
Russell moest zijn Mercedes tijdens de race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal langs de baan parkeren met een defect aan de batterij, terwijl hij op dat moment - in ronde 30 van de 68 - aan de leiding ging. Uit frustratie gooide de coureur vervolgens zijn headrest en handschoenen op het circuit, wat hem op een voorwaardelijke boete van 5000 euro kwam te staan vanuit de autosportbond FIA. Ronde na ronde waren hij en ploegmaatje Andrea Kimi Antonelli verwikkeld in een gevecht om de overwinning en dus was het extra zuur voor Russell om op deze manier zijn race te beëindigen. Zijn achterstand op de jonge Italiaan is nu 43 punten.
Toneelstukje van Russell
Doornbos kijkt niet op van het gedrag van Russell. Hij benadrukte in de uitzending dat de coureur wel vaker zo zijn ongenoegen laat blijken. "Hij staat er ook wel om bekend dat hij altijd om gele kaarten vraagt tijdens een race en dat hij moppert op de radio", stelt de analist bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café. Volgens hem was de uitbarsting dan ook deels een toneelstukje. "Ik denk ook dat hij een beetje aan het acteren was. Hij wist dat hij hier prima in beeld was en het hoort er ook allemaal wel bij. Een beetje zwaaien naar de fans, handschoenen gooien, laten zien dat je er echt helemaal doorheen zit. Netflix, die zitten alweer helemaal top top top voor het volgende seizoen", aldus Doornbos.
Olav Mol plaatste echter een kanttekening bij de actie van de Mercedes-rijder. Hij wees erop dat de coureur ook een voorbeeldfunctie heeft voor de coureursvakbond. "Hij is ook voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association", merkte de commentator op. "Hij heeft hier natuurlijk nu een voorwaardelijke straf voor gekregen, hij heeft 5000 boete gekregen, maar hij pleurt gewoon de hele zooi op het circuit", aldus Mol die vindt dat iemand als Russell in die positie zich beter moet beheersen.
Ontlading logisch na uitvalbeurt
Toch nam Doornbos het deels op voor de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap. Hij stelde dat de druk op de ketel stond, mede doordat Antonelli hem op de hielen had gezeten. "Kimi zit gewoon de hele tijd in zijn spiegels. Die man die reed niet op zijn gemakje", verklaarde Doornbos over de interne strijd bij de Zilverpijlen. Wanneer zo'n resultaat dan in rook opgaat, is de ontlading volgens hem logisch. Dat de stewards uiteindelijk ingrepen met een voorwaardelijke geldstraf, zal volgens hem weinig indruk maken op de Brit. "Die 5000 euro, daar ligt hij niet wakker van, het team ook niet", relativeerde Doornbos de strafmaat.
