Brown and Wolff

McLaren bevestigt overweging eigen power unit: 'Erg gelukkig met Mercedes, maar...'

Brown and Wolff — Foto: © IMAGO x GPFANS

McLaren bevestigt overweging eigen power unit: 'Erg gelukkig met Mercedes, maar...'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

McLaren overweegt in de toekomst een eigen Formule 1-krachtbron te bouwen. Dat heeft Zak Brown, de CEO van de regerend wereldkampioenen, laten weten, maar hij komt wel met een voorwaarde. De Amerikaan, die afgelopen weekend bij de Indy 500 was in plaats van de F1 Grand Prix van Canada, reageert op de mogelijke terugkeer naar eenvoudigere V8-motoren in 2031.

De renstal uit Woking is momenteel een van de zes klantenteams op de grid en neemt de motoren af van Mercedes. Die samenwerking loopt nog tot en met minimaal 2030. Hoewel McLaren de afgelopen twee jaar de constructeurstitel wist te veroveren, uitte het team onlangs frustraties over de complexiteit van de huidige hybridesystemen, wat het voor klantenteams lastig maakt om optimaal te presteren ten opzichte van fabrieksteams. Voor motorfabrikanten geldt momenteel een apart budgetplafond van 130 miljoen dollar per jaar.

Financiële haalbaarheid cruciaal

Een eventueel eigen motorproject is voor McLaren dan ook sterk afhankelijk van de kosten. "Ik denk dat als er een motorformule komt die financieel haalbaar is, we dit en de technologie zeker zouden overwegen", stelt Brown bij Sports Business Journal over de bouw van een eigen McLaren-power unit. Tegelijkertijd benadrukt de topman dat een vertrek bij de huidige leverancier geen uitgemaakte zaak is. "Dat gezegd hebbende, we zouden niet gelukkiger kunnen zijn met Mercedes. Dus als ons iets wordt gepresenteerd dat in de eerste plaats financieel logisch is, dan zullen we ernaar kijken." Volgens het Concorde Agreement lijken hagelnieuwe motoren hun intrede te kunnen doen vanaf 2031, en vanuit de fabrikanten lijkt er steun te zijn voor de comeback van de V8.

De huidige motorreglementen, die begin dit jaar volledig van kracht zijn geworden, stuiten op veel kritiek van zowel fans als coureurs. Dit heeft ertoe geleid dat de Formule 1 in principe akkoord is gegaan met een aanpassing voor 2027, waarbij de vermogensverdeling verschuift naar een 60/40-verhouding in het voordeel van de verbrandingsmotor. Deze voorgestelde wijziging vereist echter de steun van minstens vier van de vijf huidige fabrikanten, wat inmiddels tot een geschil heeft geleid en Max Verstappen ertoe bewoog zijn dreigement om de sport te verlaten te herhalen.

Geen zorgen over populariteit van de sport

Ondanks de aanhoudende discussies over de complexe regels en het energiemanagement op de baan, maakt Brown zich geen zorgen over de populariteit van de koningsklasse. "Nee, want het racen is geweldig. Als je de coureurs niet zou horen en alleen op tv zou kijken, is het product op tv fantastisch." Hij wijst daarbij naar de recente race in Miami, waar Lando Norris de zege pakte in de Sprint. "Er zijn steeds inhaalacties, vijf verschillende leiders in Miami, inhaalacties voor de leiding, dus ik denk dat de fans die naar de race kijken zoiets hebben van: dat is een verdomd spannende race."

Volgens Brown is de huidige onvrede een logisch gevolg van nieuwe technologie. "We zagen het al in Miami. We zien dat de coureurs er meer aan gewend raken en dat de regels verder worden verfijnd. We krijgen ze misschien niet op een perfecte plek, maar er is altijd al regelmanagement en bandenmanagement geweest, en nu heb je batterijmanagement", relativeert hij. "Ik denk dat het nu in zo'n extreme mate is dat de meerderheid van de coureurs er niet van geniet, maar het blijft racen. Ik denk dus dat dat zich wel gladstrijkt en ik geloof dat alles in de Formule 1 onder een vergrootglas ligt."

Zou jij McLaren graag met een eigen power unit willen zien?

25 stemmen

Russell liet met woedeuitbarsting in Canada zien net als Verstappen gewoon mens te zijn Column

