"Antonelli heeft het geluk van een kampioen om zich heen hangen"
Volgens Juan Pablo Montoya heeft Kimi Antonelli momenteel het magische 'geluk van een wereldkampioen' aan zijn kont hangen, maar kan de jonge Italiaan er niet vanuit gaan dat het altijd maar goed blijft gaan.
Het Formule 1-seizoen telt inmiddels vijf afgewerkte races, waarvan de negentienjarige Kimi Antonelli er inmiddels vier heeft gewonnen. De Italiaan kwam ook in Canada als eerste over de streep, terwijl teammaat en titelconcurrent George Russell uitviel met een motorisch probleem. De voorsprong van Antonelli telt daardoor nu 43 punten. De jonge hond neemt echter de nodige risico's in zijn jacht om de jongste wereldkampioen ooit te worden. Zo kwam hij in Canada meerdere keren goed weg, nadat hij kleine foutjes maakte.
"Afgelopen seizoen kwam Lando terug van een achterstand van meer dan dertig punten", vertelt Juan Pablo Montoya bij sports betting. "En Max stond ongeveer zestig punten achter? En hij kwam bijna volledig terug. We hebben nog maar vijf races gezien. Er komen nog veel races aan, dus vanuit dat perspectief ligt alles nog open. Jacques Villeneuve zei zondag iets tegen mij dat is blijven hangen: Kimi heeft het geluk van een wereldkampioen nu om zich heen hangen. Het maakt niet uit hoe vaak hij de fout ingaat, hij komt ermee weg."
De analist van F1TV vervolgt: "Hij ging in bocht één door het gras, maar spinde niet. Hij verloor maar één positie. In bocht acht verremde hij zich, blokkeerde volledig, ging door het zand en kwam er weer uit met zijn neus in de juiste richting. Niets vloog van de auto, niets was beschadigd. In Montreal ging George aan Kimi voorbij en Kimi reed bijna op hem in, maar er gebeurde niets. Hij maakt nog steeds kleine fouten, maar komt ermee weg. Maar vroeg of laat krijg je de deksel op je neus. De voorsprong van Kimi in het kampioenschap haalt de druk bij hem weg en legt deze op George, maar tegelijkertijd kan Kimi niet comfortabel en verwaand worden. Als je in Monaco de muur raakt, verlies je 25 punten."
