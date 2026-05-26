'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'
'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'
Het doorgaans goed ingevoerde Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Max Verstappen een ultimatum van Red Bull Racing opgelegd heeft gekregen om over zijn toekomst te beslissen, vanwege de financiële impact van een mogelijk vertrek van de stercoureur.
Max Verstappen stond afgelopen zondag voor het eerst dit jaar op het podium in de Formule 1. Na een enerverende Grand Prix van Canada wist de Red Bull Racing-coureur de derde plaats uit het vuur te slepen, wat hem zijn eerste bokaal van het seizoen heeft opgeleverd. Ondanks dat Red Bull Racing aan de weg lijkt te timmeren qua performance van de auto, is de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog altijd onzeker. Verstappen ergert zich groen en geel aan de huidige reglementen in de Formule 1, de performance van Red Bull Racing is niet goed en zijn rechterhand Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Daarnaast haalt Verstappen momenteel zichtbaar meer plezier uit andere projecten, zoals zijn GT3-team.
Verstappen krijgt ultimatum van Red Bull Racing
Alhoewel de Limburger een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing heeft, is het een publiek geheim dat de Nederlander over een clausule beschikt waarmee hij eerder kan vertrekken. Deze clausule zou inhouden dat Red Bull Racing in de zomerstop eerste of tweede moet staan in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse formatie staat momenteel echter op de vierde plaats, met een gat van negentig punten naar de nummer twee, Ferrari. De kans dat die clausule actief wordt, is dus aanzienlijk.
Financiële impact Red Bull bij vertrek Verstappen
Om financiële problemen te voorkomen, heeft Red Bull Racing volgens OE24 daarom een ultimatum aan Verstappen gesteld. De Limburger moet naar verluidt voor 26 juli – na de Grand Prix van Hongarije en voor de Grand Prix van Zandvoort op 23 augustus – laten weten of hij bij Red Bull Racing blijft. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar McLaren of Mercedes, of zelfs een vertrek uit de sport. Red Bull Racing wil volgens het platform op tijd weten wat de plannen van Verstappen zijn, omdat er anders een nieuwe stercoureur aangetrokken moet worden. Ook hangen er diverse sponsorcontracten samen met het al dan niet in dienst blijven van Verstappen bij Red Bull Racing.
Verstappen wil op zijn beurt weten of de aanpassingen aan de reglementen in 2027 er gaan komen. De eerder besproken plannen van de FIA om vanaf volgend jaar de invloed van de verbrandingsmotor te vergroten door met meer brandstoftoevoer te gaan werken, staan immers alweer op losse schroeven. En zelfs als Verstappen besluit door te gaan in de Formule 1, is het de vraag of hij bij Red Bull Racing blijft. Mercedes, McLaren en Ferrari hebben momenteel immers duidelijk betere pakketten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"
- 53 minuten geleden
- 4
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"
- Gisteren 08:54
- 11
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- 24 mei 2026 22:00
- 6
Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’
- 24 mei 2026 08:53
- 18
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"
'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'
'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Net binnen
VIDEO | Mercedes trekt keiharde grens in titelstrijd tussen Antonelli en Russell | GPFans Special
- 5 minuten geleden
Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"
- 53 minuten geleden
- 4
'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'
- 1 uur geleden
- 15
Mekies reageert op onvrede Verstappen en Hadjar: 'Juist een uitnodiging tot meer risico'
- 2 uur geleden
'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'
- 2 uur geleden
Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"
- 3 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- Gisteren 14:39
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei