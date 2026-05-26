close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"

'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'

Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: &#34;Daar moeten we vanaf&#34; — Foto: © IMAGO
15 reacties

'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Het doorgaans goed ingevoerde Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Max Verstappen een ultimatum van Red Bull Racing opgelegd heeft gekregen om over zijn toekomst te beslissen, vanwege de financiële impact van een mogelijk vertrek van de stercoureur.

Max Verstappen stond afgelopen zondag voor het eerst dit jaar op het podium in de Formule 1. Na een enerverende Grand Prix van Canada wist de Red Bull Racing-coureur de derde plaats uit het vuur te slepen, wat hem zijn eerste bokaal van het seizoen heeft opgeleverd. Ondanks dat Red Bull Racing aan de weg lijkt te timmeren qua performance van de auto, is de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog altijd onzeker. Verstappen ergert zich groen en geel aan de huidige reglementen in de Formule 1, de performance van Red Bull Racing is niet goed en zijn rechterhand Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Daarnaast haalt Verstappen momenteel zichtbaar meer plezier uit andere projecten, zoals zijn GT3-team.

Verstappen krijgt ultimatum van Red Bull Racing

Alhoewel de Limburger een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing heeft, is het een publiek geheim dat de Nederlander over een clausule beschikt waarmee hij eerder kan vertrekken. Deze clausule zou inhouden dat Red Bull Racing in de zomerstop eerste of tweede moet staan in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse formatie staat momenteel echter op de vierde plaats, met een gat van negentig punten naar de nummer twee, Ferrari. De kans dat die clausule actief wordt, is dus aanzienlijk.

Financiële impact Red Bull bij vertrek Verstappen

Om financiële problemen te voorkomen, heeft Red Bull Racing volgens OE24 daarom een ultimatum aan Verstappen gesteld. De Limburger moet naar verluidt voor 26 juli – na de Grand Prix van Hongarije en voor de Grand Prix van Zandvoort op 23 augustus – laten weten of hij bij Red Bull Racing blijft. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar McLaren of Mercedes, of zelfs een vertrek uit de sport. Red Bull Racing wil volgens het platform op tijd weten wat de plannen van Verstappen zijn, omdat er anders een nieuwe stercoureur aangetrokken moet worden. Ook hangen er diverse sponsorcontracten samen met het al dan niet in dienst blijven van Verstappen bij Red Bull Racing.

Verstappen wil op zijn beurt weten of de aanpassingen aan de reglementen in 2027 er gaan komen. De eerder besproken plannen van de FIA om vanaf volgend jaar de invloed van de verbrandingsmotor te vergroten door met meer brandstoftoevoer te gaan werken, staan immers alweer op losse schroeven. En zelfs als Verstappen besluit door te gaan in de Formule 1, is het de vraag of hij bij Red Bull Racing blijft. Mercedes, McLaren en Ferrari hebben momenteel immers duidelijk betere pakketten.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"

Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"

  • 53 minuten geleden
  • 4
Russell over mogelijk vertrek Verstappen: "Formule 1 is groter dan Max"

Russell over mogelijk vertrek Verstappen: "Formule 1 is groter dan Max"

  • Vandaag 10:37
  • 20
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"

Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"

  • Gisteren 08:54
  • 11
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

  • 24 mei 2026 22:00
  • 6
Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

  • 24 mei 2026 08:53
  • 18
Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

  • 23 mei 2026 08:51
  • 27

Net binnen

19:32
Video
VIDEO | Mercedes trekt keiharde grens in titelstrijd tussen Antonelli en Russell | GPFans Special
18:45
Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"
17:20
Mekies reageert op onvrede Verstappen en Hadjar: 'Juist een uitnodiging tot meer risico'
16:42
'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'
15:52
Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen" JUAN PABLO MONTOYA

Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"

53 minuten geleden 4
'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'

'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'

1 uur geleden 15
'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media' Fernando Alonso

'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'

2 uur geleden
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Gisteren 00:45
Ontdek het op Google Play
x