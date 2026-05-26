Het doorgaans goed ingevoerde Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Max Verstappen een ultimatum van Red Bull Racing opgelegd heeft gekregen om over zijn toekomst te beslissen, vanwege de financiële impact van een mogelijk vertrek van de stercoureur.

Max Verstappen stond afgelopen zondag voor het eerst dit jaar op het podium in de Formule 1. Na een enerverende Grand Prix van Canada wist de Red Bull Racing-coureur de derde plaats uit het vuur te slepen, wat hem zijn eerste bokaal van het seizoen heeft opgeleverd. Ondanks dat Red Bull Racing aan de weg lijkt te timmeren qua performance van de auto, is de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog altijd onzeker. Verstappen ergert zich groen en geel aan de huidige reglementen in de Formule 1, de performance van Red Bull Racing is niet goed en zijn rechterhand Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Daarnaast haalt Verstappen momenteel zichtbaar meer plezier uit andere projecten, zoals zijn GT3-team.

Alhoewel de Limburger een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing heeft, is het een publiek geheim dat de Nederlander over een clausule beschikt waarmee hij eerder kan vertrekken. Deze clausule zou inhouden dat Red Bull Racing in de zomerstop eerste of tweede moet staan in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse formatie staat momenteel echter op de vierde plaats, met een gat van negentig punten naar de nummer twee, Ferrari. De kans dat die clausule actief wordt, is dus aanzienlijk.

Om financiële problemen te voorkomen, heeft Red Bull Racing volgens OE24 daarom een ultimatum aan Verstappen gesteld. De Limburger moet naar verluidt voor 26 juli – na de Grand Prix van Hongarije en voor de Grand Prix van Zandvoort op 23 augustus – laten weten of hij bij Red Bull Racing blijft. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar McLaren of Mercedes, of zelfs een vertrek uit de sport. Red Bull Racing wil volgens het platform op tijd weten wat de plannen van Verstappen zijn, omdat er anders een nieuwe stercoureur aangetrokken moet worden. Ook hangen er diverse sponsorcontracten samen met het al dan niet in dienst blijven van Verstappen bij Red Bull Racing.

Verstappen wil op zijn beurt weten of de aanpassingen aan de reglementen in 2027 er gaan komen. De eerder besproken plannen van de FIA om vanaf volgend jaar de invloed van de verbrandingsmotor te vergroten door met meer brandstoftoevoer te gaan werken, staan immers alweer op losse schroeven. En zelfs als Verstappen besluit door te gaan in de Formule 1, is het de vraag of hij bij Red Bull Racing blijft. Mercedes, McLaren en Ferrari hebben momenteel immers duidelijk betere pakketten.

