Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"
Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"
Sergio Pérez (36) heeft een prima begin van het seizoen achter de rug met het nieuwe team van Cadillac. Hoewel hij nog geen punten heeft gehaald voor het klassement, weet zijn team als nieuwkomer redelijk goed bij de rest van het veld te blijven. En dat komt mede door Pérez zelf, zo zegt de Mexicaan.
Cadillac bungelt weliswaar in de achterhoede, maar het gat met de concurrentie is relatief klein. Af en toe laat het Amerikaanse team haar potentie zien en weet het met de ervaring van Pérez en ook Valtteri Bottas prima resultaten te boeken. Nee, voor de punten strijden doen ze nog niet, maar Cadillac slaat absoluut geen modderfiguur in de Formule 1. Toch is Pérez nog niet tevreden met de vooruitgang. Hij wil meer. "We moeten er op dit moment voor zorgen dat we de performance van de auto maximaliseren", zo zei hij na afloop van de Canadese Grand Prix.
Pérez vindt zichzelf één van de beste coureurs op de grid
De voormalig Red Bull-coureur denkt dat zijn persoonlijke prestaties ook naar tevredenheid zijn. De Mexicaan is zijn teamgenoot vaak de baas en zelf denkt hij dan ook dat hij blijft bewijzen dat hij tot één van de beste coureurs op de grid behoort. "Ja, ik ben erg tevreden over mijn prestaties, over mijn niveau van rijden. Ik ben blij dat ik terug ben gekomen en mezelf heb bewezen dat ik bij de besten hoor. Dat vind ik echt geweldig en ik ben erg blij met het niveau waarop ik rijd", aldus Pérez.
In Canada kon Pérez zijn kwaliteiten op zondag niet etaleren. Hij viel uit met een probleem aan de auto. Een plotseling breuk van de rechter voorwielophanging maakte vroegtijdig een einde aan zijn race. Pérez zal volgende week in Monaco proberen een beter resultaat te behalen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Voormalig Red Bull-monteur Nicholas gelooft Verstappen niet: "Maakt hij mij niet wijs"
- Vandaag 11:26
- 1
Wolff gaat ingrijpen als gevechten Antonelli en Russell zo doorgaan: 'Een tandje minder'
- Gisteren 14:12
- 10
Grand Prix van Canada
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"
- 5 minuten geleden
Hamilton schaart zich achter Verstappen: 'Het is vreemd'
- 1 uur geleden
Collins: 'Dáár heeft Verstappen zijn zwakte getoond omtrent F1-regels'
- 2 uur geleden
Stella verdedigt bandenkeuze McLaren: 'We werden benadeeld door FIA'
- 3 uur geleden
- 6
Voormalig Red Bull-monteur Nicholas gelooft Verstappen niet: "Maakt hij mij niet wijs"
- Vandaag 11:26
- 1
Russell over mogelijk vertrek Verstappen: "Formule 1 is groter dan Max"
- Vandaag 10:37
- 13
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- Gisteren 14:39