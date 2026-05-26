Pérez onder de indruk van zichzelf: "Ik hoor bij de besten"

Sergio Pérez (36) heeft een prima begin van het seizoen achter de rug met het nieuwe team van Cadillac. Hoewel hij nog geen punten heeft gehaald voor het klassement, weet zijn team als nieuwkomer redelijk goed bij de rest van het veld te blijven. En dat komt mede door Pérez zelf, zo zegt de Mexicaan.

Cadillac bungelt weliswaar in de achterhoede, maar het gat met de concurrentie is relatief klein. Af en toe laat het Amerikaanse team haar potentie zien en weet het met de ervaring van Pérez en ook Valtteri Bottas prima resultaten te boeken. Nee, voor de punten strijden doen ze nog niet, maar Cadillac slaat absoluut geen modderfiguur in de Formule 1. Toch is Pérez nog niet tevreden met de vooruitgang. Hij wil meer. "We moeten er op dit moment voor zorgen dat we de performance van de auto maximaliseren", zo zei hij na afloop van de Canadese Grand Prix.

Pérez vindt zichzelf één van de beste coureurs op de grid

De voormalig Red Bull-coureur denkt dat zijn persoonlijke prestaties ook naar tevredenheid zijn. De Mexicaan is zijn teamgenoot vaak de baas en zelf denkt hij dan ook dat hij blijft bewijzen dat hij tot één van de beste coureurs op de grid behoort. "Ja, ik ben erg tevreden over mijn prestaties, over mijn niveau van rijden. Ik ben blij dat ik terug ben gekomen en mezelf heb bewezen dat ik bij de besten hoor. Dat vind ik echt geweldig en ik ben erg blij met het niveau waarop ik rijd", aldus Pérez.

In Canada kon Pérez zijn kwaliteiten op zondag niet etaleren. Hij viel uit met een probleem aan de auto. Een plotseling breuk van de rechter voorwielophanging maakte vroegtijdig een einde aan zijn race. Pérez zal volgende week in Monaco proberen een beter resultaat te behalen.

