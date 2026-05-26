Stella verdedigt bandenkeuze McLaren: 'We werden benadeeld door FIA'

McLaren ging tijdens de Grand Prix van Canada de fout in door de race aan te vangen op intermediate-banden, terwijl het merendeel van de grid gewoon op slicks stond. Lando Norris en Oscar Piastri werden hierdoor gedwongen een vroege pitstop te maken, waardoor ze ver terug vielen. Andrea Stella stelt nu dat McLaren niet heeft geblunderd, maar dat er onvoorziene omstandigheden waren.

Voorafgaand aan de race in Montreal was de baan ietwat nat vanwege de lichte regenval. McLaren koos er daarom voor om haar beide coureurs op de inters te zetten, met de verwachting dat hen dit een voordeel zou opleveren. "Naar onze mening was het circuit glad. Op een droog circuit hadden we al moeite om de banden op temperatuur te houden, maar op dat moment was het ook nog eens glad én regende het. Dus we vonden dat je op dat moment moest beslissen welke band het meest geschikt was", zo wordt Stella geciteerd door F1i.com.

Echter, de regen hield al vrij snel op en de start van de race werd ook nog eens uitgesteld, omdat er twee extra opwarmrondes verreden moesten worden. Dit heeft McLaren benadeeld, stelt Stella. "Daarna hield de regen heel snel op en er was ook nog een dubbele formatieronde, wat volgens mij het beste van deze beslissing tenietdeed. Ik had de auto's graag op droge banden willen zien, als de race op het geplande tijdstip was begonnen", zegt hij.

Stella vervolgt: "Ik denk dat we een beetje pech hebben gehad met het feit dat de regen net was gestopt en dat er een dubbele extra opwarmronde was." Volgens Stella was de beslissing van de FIA in het nadeel van McLaren. "Achteraf gezien werden we benadeeld door die beslissing, maar op het moment dat de beslissing genomen moest worden, waren de omstandigheden volgens mij geschikt voor een intermediate band."

