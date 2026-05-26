Oud-Formule 1-coureur Christijan Albers is van mening dat Red Bull Racing afgelopen weekend in Canada goed is weggekomen. Hoewel Max Verstappen op het Circuit Gilles Villeneuve naar een podiumplaats wist te rijden, stelt Albers dat Red Bull wel degelijk problemen ondervond in Montreal.

Tijdens het sprintweekend in Montreal kwam Verstappen als derde over de streep, waarmee hij zijn eerste podium van het seizoen veiligstelde. Zijn Franse teamgenoot Hadjar kende eveneens een sterk optreden en eindigde als vijfde. Albers ziet echter dat de renstal vooral profiteerde van het wegvallen van de concurrentie en dat het niet zo was dat Red Bull de zaken goed op orde had. Sterker nog: volgens Albers had Verstappen er veel meer uit kunnen halen als hij een auto had gehad die goed was afgesteld.

Albers ziet deels geluk bij resultaat Verstappen

Albers begint positief en stelt dat Red Bull als team een prima resultaat heeft behaald in Canada. "Nou ja, ze hebben gewoon goed gepresteerd", stelt de oud-coureur in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. "Max is gewoon heel constant geweest. Hij heeft gewoon alles gegeven. Ik denk dat het ook helpt als je ziet dat je, in zo'n race, de aansluiting af en toe een beetje hebt", vervolgt hij. Daarbij wijst de oud-coureur nadrukkelijk naar de strategische fouten van McLaren en de uitvalbeurt van Lando Norris. "Het heeft ook geholpen dat die twee McLarens er tussenuit waren. Dat was uiteraard hun eigen schuld", aldus Albers.

Ondanks het behaalde eremetaal middels de derde plaats, liep het intern niet op rolletjes bij Red Bull. Verstappen en het team zaten na de zaterdagsessies niet op één lijn over de afstelling. In de kwalificatie voor de hoofdrace was Hadjar op het rechte stuk zelfs sneller dan de Nederlander. Volgens Albers is dit een teken aan de wand. "Je merkt gewoon dat het gat echt groter moet zijn tussen Max en Hadjar", legt hij uit. "Dat betekent dat je niet het maximale eruit hebt gehaald aan de kant van Verstappen. Zo zie ik het", zo klinkt het kritisch.

Problemen met aerodynamica en afstelling

Verstappen klaagde in Canada veel over het feit dat zijn auto niet stabiel aanvoelde. Er was veel onbalans. Dit verstoort volgens Albers de aerodynamica aanzienlijk. "Wat er ook gebeurt, als de auto veel beweegt, dan is het zo dat je de aerodynamica verstoort. Dus heel veel lucht die over die auto heengaat, wil je zo schoon mogelijk aan die auto houden", analyseert hij.

De analist benadrukt dat de coureur hierdoor grip en vertrouwen verliest bij het laat aanremmen. "Dan heb je eigenlijk een dubbele penalty voor Max", concludeert Albers, verwijzend naar de lay-out van het circuit en de zwakkere voorbanden ten opzichte van vorig seizoen. "Je zit met die chicanes waar de temperatuur al minder is, en als die voorbanden al minder sterk zijn... Max wil gewoon een agressieve voorkant", besluit de oud-coureur.

