Carlos Sainz, Williams, Abu Dhabi, 2024

Sainz over politiek rondom F1-regels 2027: 'FIA en FOM moeten hard optreden'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Williams-coureur Carlos Sainz moeten de FIA en de FOM een harde lijn trekken om de voorgestelde motorreglementen voor volgend jaar door te drukken. De Spanjaard, die tevens directeur is van rijdersvakbond GPDA, stelt dat de sportleiding zich niet mag laten leiden door de politieke belangen van tegenstribbelende motorfabrikanten.

Eerder deze maand werd er een principeakkoord bereikt om de huidige 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie aan te passen naar een 60/40-verhouding. Dit plan houdt in dat het vermogen van de verbrandingsmotor met ongeveer 50 kilowatt stijgt, terwijl het elektrische vermogen met eenzelfde hoeveelheid daalt naar 300 kilowatt. Fabrikanten als Audi, Ferrari en Honda verzetten zich echter tegen deze snelle wijziging vanwege de extra ontwikkelingskosten en strategische belangen.

Politieke belangen

Sainz benadrukt dat de beleidsbepalers voet bij stuk moeten houden. "Van wat ik hoor, is er een zeer interessant voorstel dat precies in de lijn ligt van waar de sport naartoe zou moeten gaan", aldus de coureur van Williams. "Helaas zal er, zoals altijd in deze sport, politiek in het spel zijn en zullen verschillende belangen van de belangrijkste fabrikanten ervoor zorgen dat ze tegenstribbelen of juist doordrukken, afhankelijk van wat ze zoeken", voegt hij daaraan toe. De Spanjaard roept de leiding dan ook op tot actie. "Daarom kan ik de FIA en FOM alleen maar vragen om streng te zijn met wat zij denken dat het juiste is voor de sport. Zelfs als er gestemd moet worden, kunnen ze nog steeds voet bij stuk houden en geloven in wat goed is voor de sport".

Verstappen stelt ultimatum

Ook Max Verstappen heeft zich nadrukkelijk in de discussie gemengd en dreigt zelfs met een vertrek uit de Formule 1 als de regels niet veranderen. De Nederlander noemt de huidige situatie met de auto's mentaal onuitvoerbaar. "Als het zo blijft, wordt het volgend jaar een lang jaar, wat ik niet wil", stelt Verstappen. "Ik kan je vertellen: als het zo blijft, is het mentaal gewoon niet te doen". De Nederlander hint daarbij op een overstap naar andere raceklassen. "Er zijn een heleboel andere leuke dingen om te doen", waarschuwt hij. Toch houdt hij hoop op een goede afloop. "Laten we aan de positieve kant blijven. Ik denk dat we nog steeds kijken naar het doorvoeren van die veranderingen. Sommige mensen die op dit moment misschien een beetje in het voordeel zijn, zullen proberen moeilijk te doen, maar als de FIA en ook de FOM sterk zijn, moeten ze het gewoon doen".

