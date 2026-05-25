Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde
Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde
Liam Lawson is - in tegenstelling tot Nico Hülkenberg - ontsnapt aan een zware straf na een opmerkelijk incident tijdens de opwarmronde in Canada. De coureur van Visa Cash App Racing Bulls heeft van de stewards een officiële waarschuwing gekregen, nadat hij te vroeg wegreed en Nico Hülkenberg achter zich liet. Een tijd- of gridstraf blijft de Nieuw-Zeelander echter bespaard.
Voorafgaand aan de door Kimi Antonelli gewonnen race op het Circuit Gilles Villeneuve ontstond er verwarring op de grid. Lawson, die een sterk weekend kende en uiteindelijk als zevende over de streep kwam, vertrok te vroeg tijdens de formatieronde. Hierdoor liet hij de Audi van Hülkenberg achter zich, terwijl de VCARB-coureur in de startvolgorde eigenlijk op een andere positie ten opzichte van de Duitser had moeten staan. Het incident werd na afloop van de sessie onderzocht door de wedstrijdleiding.
Stewards wijzen naar trage Hülkenberg
De stewards zijn echter coulant geweest voor de teamgenoot van Arvid Lindblad. Uit het onderzoek van de wedstrijdleiding bleek dat Hülkenberg langzamer op gang kwam dan verwacht. Desondanks oordeelden de stewards dat de Racing Bulls-coureur niet op eigen houtje mocht vertrekken. "Lawson kreeg een waarschuwing omdat hij te vroeg vertrok in de opwarmronde en Hülkenberg achter zich liet, terwijl hij voor hem had moeten zitten", aldus de berichtgeving over de beslissing.
Mooie stijging
De waarschuwing heeft uiteraard geen invloed op de uitslag van gisteren, waardoor Lawson zijn behaalde zes punten mag behouden. Hiermee stijgt hij naar de tiende plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van zestien punten. Voor Hülkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto verloopt het seizoen bij het fabrieksteam van Audi een stuk moeizamer. De routinier staat na de race in Montreal nog altijd op nul punten in de WK-stand.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap
- Vandaag 00:53
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Antonelli over uniek podium met Hamilton en Verstappen: 'Ik zal dit voor altijd onthouden'
- 28 minuten geleden
Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde
- 1 uur geleden
Stewards geven Hülkenberg zelden voorkomende straf na Grand Prix van Canada
- 1 uur geleden
- 2
Uniek moment voor familie Hamilton: Lewis en Nic op dezelfde dag op het podium
- 2 uur geleden
Verstappen arriveert als eerste bij persconferentie: 'Wie heeft de Indy 500 gewonnen?'
- 2 uur geleden
- 2
Red Bull ontkent dat het Verstappen negeert: "Absoluut niet"
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei