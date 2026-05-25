Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde

Foto: © IMAGO

Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Liam Lawson is - in tegenstelling tot Nico Hülkenberg - ontsnapt aan een zware straf na een opmerkelijk incident tijdens de opwarmronde in Canada. De coureur van Visa Cash App Racing Bulls heeft van de stewards een officiële waarschuwing gekregen, nadat hij te vroeg wegreed en Nico Hülkenberg achter zich liet. Een tijd- of gridstraf blijft de Nieuw-Zeelander echter bespaard.

Voorafgaand aan de door Kimi Antonelli gewonnen race op het Circuit Gilles Villeneuve ontstond er verwarring op de grid. Lawson, die een sterk weekend kende en uiteindelijk als zevende over de streep kwam, vertrok te vroeg tijdens de formatieronde. Hierdoor liet hij de Audi van Hülkenberg achter zich, terwijl de VCARB-coureur in de startvolgorde eigenlijk op een andere positie ten opzichte van de Duitser had moeten staan. Het incident werd na afloop van de sessie onderzocht door de wedstrijdleiding.

Stewards wijzen naar trage Hülkenberg

De stewards zijn echter coulant geweest voor de teamgenoot van Arvid Lindblad. Uit het onderzoek van de wedstrijdleiding bleek dat Hülkenberg langzamer op gang kwam dan verwacht. Desondanks oordeelden de stewards dat de Racing Bulls-coureur niet op eigen houtje mocht vertrekken. "Lawson kreeg een waarschuwing omdat hij te vroeg vertrok in de opwarmronde en Hülkenberg achter zich liet, terwijl hij voor hem had moeten zitten", aldus de berichtgeving over de beslissing.

Mooie stijging

De waarschuwing heeft uiteraard geen invloed op de uitslag van gisteren, waardoor Lawson zijn behaalde zes punten mag behouden. Hiermee stijgt hij naar de tiende plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van zestien punten. Voor Hülkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto verloopt het seizoen bij het fabrieksteam van Audi een stuk moeizamer. De routinier staat na de race in Montreal nog altijd op nul punten in de WK-stand.

