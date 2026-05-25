Red Bull ontkent dat het Verstappen negeert: "Absoluut niet"

Volgens Laurent Mekies, de teambaas van Oracle Red Bull Racing, is het noodzakelijk dat het team risico's blijft nemen met de afstelling van de wagen, ondanks de felle kritiek van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen liet na de kwalificatie in Canada weten dat er niet naar zijn feedback was geluisterd. Mekies benadrukt dat experimenteren cruciaal is aan het begin van de nieuwe reglementscyclus.

De frustraties van Verstappen kwamen voort uit een tot dusver moeizaam verlopen seizoen met de nieuwe RB22. Pas in Montreal wist hij met een derde plaats zijn eerste podium van het jaar te behalen, wat hem op de zevende plek in het wereldkampioenschap brengt met 53 punten. Over de keuzes in het raceweekend was de coureur duidelijk. De Nederlander gaf zijn feedback over de set-up en gaf aan welke richting hij op wilde met de auto. Red Bull luisterde daar echter niet naar - en dus besloot Verstappen zijn gelijk op een andere manier te halen "Ik heb het al zo vaak aangegeven, maar soms moet je het dan maar gewoon laten voelen dat het niet werkt", aldus Verstappen.

Red Bull wilde experimenteren in Canada

Mekies reageert op de kritiek van Verstappen en stelt dat Red Bull gewoon wat dingen wilde uitproberen. "We blijven dingen uitproberen met onze coureurs om iets te ontdekken of te leren, zelfs als dat ons op korte termijn iets kost. Daar leer je van, zowel in de kwalificatie als in de race. Dit weekend hebben we ook enorm veel geleerd. Hoe ver zaten we hier uiteindelijk van de ultieme potentie van de auto af? Dat weet niemand", stelt de teambaas.

In het verleden leunde de formatie vaak sterk op de richting die Verstappen aangaf. Op de vraag of dat patroon dit weekend is losgelaten, is de Fransman stellig. "Absoluut niet", reageert Mekies resoluut. "Hoe anders het misschien ook gevoeld heeft of leek, de realiteit is dat onze coureurs volledig betrokken zijn bij de keuzes die we maken. Dat betekent niet dat we niet onze eigen kleine spelletjes hebben waarbij we vragen: ‘Wat denk jij?’ en ‘Wat denk jij?’. Maar uiteindelijk zijn we het eens over de dingen die we willen proberen. En ja, soms volgt er dan na afloop een ‘ik zei het toch’-moment", erkent de leidsman.

Mekies erkent dat Verstappen gelijk had

Dat Verstappen in Canada na de kwalificatie zijn gelijk haalde, staat voor de teamleiding buiten kijf. Toch is die scherpte volgens Mekies precies wat de renstal, die momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, nodig heeft om de achterstand op koploper Mercedes te verkleinen. "We leren samen. En wat duidelijk is, is dat beide kanten zich ervan bewust zijn dat je die dynamiek nodig hebt. Soms heb je die ‘ik zei het toch’-momenten juist nodig om vooruitgang te boeken", verklaart hij..

