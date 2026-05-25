Juan Pablo Montoya heeft teruggeslagen richting Max Verstappen na zijn uitspraken eerder deze week. De Colombiaan, die in het huidige seizoen van 2026 als analist voor F1 TV werkt, stelde onlangs voor om de coureur van Red Bull Racing te schorsen vanwege zijn aanhoudende kritiek op de nieuwe motorreglementen. De Nederlander begrijpt op zijn beurt niet dat de sport zich nog met Montoya inlaat.

De gemoederen tussen de twee liepen hoog op nadat Verstappen zich negatief had uitgelaten over de dit jaar ingevoerde technische regels, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie naar een 50/50-split is gegaan. De Limburger, die momenteel een moeizaam 2026-seizoen kent en zevende staat in het wereldkampioenschap, noemde de nieuwe opzet eerder al "anti-racen" en vergeleek het met "Mario Kart". Montoya was daar niet van gediend en opperde in een podcast van de BBC dat de FIA Verstappen maar eens moest "parkeren" en zelfs strafpunten op zijn superlicentie zou moeten geven voor het afkraken van de regels.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen deelt flinke sneer uit aan Montoya

Tegenover De Telegraaf heeft de Red Bull-coureur eerder gereageerd op de uitlatingen van de F1 TV-analist. "Ik kan me niet echt druk maken om iemand die zoveel onzin uitkraamt", zo laat de viervoudig wereldkampioen optekenen. Volgens Verstappen is het een bewuste tactiek van de Colombiaan om in de schijnwerpers te blijven. "Ik denk dat het een geval is van: ik zeg iets anders dan de rest, dan ben ik weer relevant", aldus de rijder die momenteel strijdt om zijn vorm te hervinden in de RB22.

Montoya slaat terug

Wat Verstappen nog het meest dwarszit, is het feit dat Montoya in zijn huidige rol als mediapersoonlijkheid banden heeft met de sport zelf. "Ik begrijp gewoon niet waarom dat soort mensen betaald worden door het Formule 1-management, want hij werkt soms voor ze", zei de coureur. "Je wilt toch niet dat zo iemand in de paddock rondloopt en zoveel onzin spuit?". In de aanloop naar de Grand Prix van Canada is Montoya door verslaggever Martin Brundle geconfronteerd met het feit dat hij Verstappen boos had gemaakt. De reactie van de analist is uiterst koeltjes: "Is daar iets nieuws aan?"

Gerelateerd