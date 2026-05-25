Verstappen onthult cruciaal gesprek met Red Bull: "Ik weet wat ik wil"
Verstappen onthult cruciaal gesprek met Red Bull: "Ik weet wat ik wil"
Hoewel Max Verstappen afgelopen weekend bij De Telegraaf aangaf dat het vrijwel zeker is dat hij in 2027 zal racen in de Formule 1, onthult de Nederlander dat er toch nog gesprekken over zijn toekomst met Red Bull Racing op de planning staan. De zekerheid dat Verstappen ook komend jaar in de sport zit, is voorlopig nog helemaal niet zeker, zo erkent hij.
Voor Verstappen is de huidige Formule 1 niet wat hij het liefst ziet. Zo is het racen overgegaan in een wedstrijd managen. De afgelopen jaren gold dat vooral voor de banden, maar nu geldt dit ook voor de elektrische componenten. Dat is met de wijzigingen die vanaf Miami zijn ingegaan al iets minder geworden, maar nog niet helemaal verdwenen.
Regelwijziging 2027
De grootste stap moet in 2027 worden gezet. Een idee is om het aandeel vermogen dat door de verbrandingsmotor wordt opgewekt groter te maken. Toch zijn daar ook problemen mee, want in dat geval komen de teams in de knoei met de brandstof die moet worden meegenomen. Red Bull en Mercedes zouden volgens The Race openstaan voor een wijziging, de andere teams zouden nog niet staan te springen voor een aanpassing. Of de regelwijziging wordt doorgevoerd, is voorlopig nog even de vraag.
Verstappen onthult gesprekken met Red Bull
Verstappen legt in gesprek met Viaplay uit dat hij het voorlopig op zich laat afkomen en dat er binnenkort een gesprek met Red Bull zal plaatsvinden over zijn toekomst: “Ik leef gewoon lekker mijn leven. Ik weet wat ik wil. Daar praten we over met het team en hopelijk weten we binnen een paar weken wat meer.”
Daarnaast was er zaterdag ook wat wrijving tussen Red Bull en Verstappen te zien, en dat ging over de afstelling die in de ogen van de Nederlander niet correct was: “Soms moet je het team ook even hun gang laten gaan en duidelijk laten merken dat het niet goed is en dat het zo niet werkt. Ik zei: doe maar. Als jullie echt denken dat het zo werkt, dan doen we dat. Ik heb het al zo vaak aangegeven, maar soms moet je dan maar gewoon voelen dat het niet werkt”, zo verklaarde Verstappen in Montreal.
Desalniettemin hoopt Verstappen vooral dat de wijzigingen die zijn voorgesteld ook daadwerkelijk worden doorgevoerd: “Als de regels doorgaan zoals ze worden gepresenteerd, wel ja. Wij willen gewoon weer fatsoenlijk racen. Dat is op dit moment niet helemaal het geval. Als je een weekend Nordschleife hebt gehad en je komt dan weer terug, dan heb ik zoiets van: ‘dat heb ik niet gemist.’”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
- 3 uur geleden
- 9
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 3 uur geleden
- 5
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- Gisteren 22:00
- 6
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"
- Vandaag 08:54
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Red Bull deelt steek onder water uit aan Russell met opvallende social media-post
- 6 minuten geleden
Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'
- 30 minuten geleden
- 1
Russell biedt excuses aan voor woede-uitbarsting na uitvalbeurt
- 43 minuten geleden
- 4
Mercedes verdient de complimenten door niet de fout van McLaren te maken | GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 1 uur geleden
Verstappen onthult cruciaal gesprek met Red Bull: "Ik weet wat ik wil"
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei