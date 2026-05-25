Hoewel Max Verstappen afgelopen weekend bij De Telegraaf aangaf dat het vrijwel zeker is dat hij in 2027 zal racen in de Formule 1, onthult de Nederlander dat er toch nog gesprekken over zijn toekomst met Red Bull Racing op de planning staan. De zekerheid dat Verstappen ook komend jaar in de sport zit, is voorlopig nog helemaal niet zeker, zo erkent hij.

Voor Verstappen is de huidige Formule 1 niet wat hij het liefst ziet. Zo is het racen overgegaan in een wedstrijd managen. De afgelopen jaren gold dat vooral voor de banden, maar nu geldt dit ook voor de elektrische componenten. Dat is met de wijzigingen die vanaf Miami zijn ingegaan al iets minder geworden, maar nog niet helemaal verdwenen.

Regelwijziging 2027

De grootste stap moet in 2027 worden gezet. Een idee is om het aandeel vermogen dat door de verbrandingsmotor wordt opgewekt groter te maken. Toch zijn daar ook problemen mee, want in dat geval komen de teams in de knoei met de brandstof die moet worden meegenomen. Red Bull en Mercedes zouden volgens The Race openstaan voor een wijziging, de andere teams zouden nog niet staan te springen voor een aanpassing. Of de regelwijziging wordt doorgevoerd, is voorlopig nog even de vraag.

Verstappen onthult gesprekken met Red Bull

Verstappen legt in gesprek met Viaplay uit dat hij het voorlopig op zich laat afkomen en dat er binnenkort een gesprek met Red Bull zal plaatsvinden over zijn toekomst: “Ik leef gewoon lekker mijn leven. Ik weet wat ik wil. Daar praten we over met het team en hopelijk weten we binnen een paar weken wat meer.”

Daarnaast was er zaterdag ook wat wrijving tussen Red Bull en Verstappen te zien, en dat ging over de afstelling die in de ogen van de Nederlander niet correct was: “Soms moet je het team ook even hun gang laten gaan en duidelijk laten merken dat het niet goed is en dat het zo niet werkt. Ik zei: doe maar. Als jullie echt denken dat het zo werkt, dan doen we dat. Ik heb het al zo vaak aangegeven, maar soms moet je dan maar gewoon voelen dat het niet werkt”, zo verklaarde Verstappen in Montreal.

Desalniettemin hoopt Verstappen vooral dat de wijzigingen die zijn voorgesteld ook daadwerkelijk worden doorgevoerd: “Als de regels doorgaan zoals ze worden gepresenteerd, wel ja. Wij willen gewoon weer fatsoenlijk racen. Dat is op dit moment niet helemaal het geval. Als je een weekend Nordschleife hebt gehad en je komt dan weer terug, dan heb ik zoiets van: ‘dat heb ik niet gemist.’”

